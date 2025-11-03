Полицейская операция в здании VZP в Праге: 12 человек задержаны
3 ноября 2025
08:35
2928
Полиция проводит операцию в здании крупнейшей медицинской страховой компании VZP в пражском районе Винограды. По информации с места событий, никто не может войти в здание, полицейские обеспечивают охрану отдельных помещений.
По имеющейся на данный момент информации, задержаны 12 человек. Ряд СМИ сообщают, что речь идет о крупных контрактах в сфере ИТ.
«Могу сказать, что наше подразделение (NCOZ) в течение сегодняшнего дня проводит действия в рамках уголовного производства, однако предоставление информации зарезервировано за Верховной государственной прокуратурой в Праге», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.
«VZP выступает в данном деле в качестве потерпевшей стороны и оказывает полиции максимальное содействие. Более подробную информацию в данный момент предоставить невозможно, VZP связана обязательством хранить конфиденциальность. Обязанность по информированию в данном деле взяла на себя надзорная прокуратура», — сообщил Марек Блахо из пресс-службы страховой компании.
