Полицейская операция в здании VZP в Праге: 12 человек задержаны

3 ноября 2025
Полиция проводит операцию в здании крупнейшей медицинской страховой компании VZP в пражском районе Винограды. По информации с места событий, никто не может войти в здание, полицейские обеспечивают охрану отдельных помещений.
По имеющейся на данный момент информации, задержаны 12 человек. Ряд СМИ сообщают, что речь идет о крупных контрактах в сфере ИТ.

«Могу сказать, что наше подразделение (NCOZ) в течение сегодняшнего дня проводит действия в рамках уголовного производства, однако предоставление информации зарезервировано за Верховной государственной прокуратурой в Праге», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

«VZP выступает в данном деле в качестве потерпевшей стороны и оказывает полиции максимальное содействие. Более подробную информацию в данный момент предоставить невозможно, VZP связана обязательством хранить конфиденциальность. Обязанность по информированию в данном деле взяла на себя надзорная прокуратура», — сообщил Марек Блахо из пресс-службы страховой компании.
