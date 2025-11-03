Повышение цен в социальных учреждениях Чехии

Причины и масштабы изменений

В министерстве объяснили инициативу ростом инфляции, который ведет к увеличению операционных расходов поставщиков социальных услуг. Согласно предложению, повысятся максимальные дневные ставки за проживание, а также установится отдельный тариф для одноместных комнат. Также подорожает питание: полный пансион и отдельные приемы пищи. Вырастут и расценки на бытовые услуги, такие как стирка белья или доставка продуктов.





Согласно предложению, плата за питание в течение всего дня с минимум тремя приемами пищи вырастет с 260 до 290 крон, а отдельный обед подорожает со 120 до 135 крон. В сфере услуг по уходу тарифы на ввоз или доставку продуктов питания увеличатся на пять крон до 65 крон, на стирку и глажку одного килограмма белья - со 100 до 110 крон, а на крупную покупку одежды или необходимого бытового оборудования - со 170 до 180 крон.





