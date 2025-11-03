ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Угроза независимости. Будущее чешских СМИ под вопросом

3 ноября 2025
20:00
План новой коалиционной власти Чехии отменить абонентскую плату за общественные теле- и радиоканалы и перевести их на госбюджет вызвал резкую критику.
Ряд видных общественных деятелей, включая экс-омбудсмена Анну Шабатову и бывшего председателя сената Петра Питхарта, расценили эту инициативу как ликвидацию независимых СМИ и удар по основам демократии.

Неясность перспектив

Правящий блок, в который входят движения ANO, SPD и Motoristé, в своей программе обещает сохранить независимость медиа, однако не предлагает конкретного механизма замены текущих доходов. Сейчас сборы с граждан и предприятий приносят телевидению свыше 6 миллиардов крон в год, а радио — более 2 миллиардов.


В настоящее время ежемесячная плата за телевидение составляет 150 чешских крон, а за радио — 55 крон.  
