Угроза независимости. Будущее чешских СМИ под вопросом
3 ноября 2025
20:00
480
План новой коалиционной власти Чехии отменить абонентскую плату за общественные теле- и радиоканалы и перевести их на госбюджет вызвал резкую критику.
Ряд видных общественных деятелей, включая экс-омбудсмена Анну Шабатову и бывшего председателя сената Петра Питхарта, расценили эту инициативу как ликвидацию независимых СМИ и удар по основам демократии.
Неясность перспектив
Правящий блок, в который входят движения ANO, SPD и Motoristé, в своей программе обещает сохранить независимость медиа, однако не предлагает конкретного механизма замены текущих доходов. Сейчас сборы с граждан и предприятий приносят телевидению свыше 6 миллиардов крон в год, а радио — более 2 миллиардов.
В настоящее время ежемесячная плата за телевидение составляет 150 чешских крон, а за радио — 55 крон.
Programové prohlášení budoucí vlády ANO-SPD-Motoristé skrývá nenápadnou větu: “Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média...” O tom, jak budou financována, se hlasitě mlčí. Zdá se, že zápas o nezávislost a ekonomickou udržitelnost médií veřejné služby právě začal.— Martin Baxa (@MartinBaxa2) October 31, 2025
