Назначение нового руководителя Пражского зоопарка
4 ноября 2025
16:00
572
Администрация Праги объявила конкурс на замещение вакансии директора городского зоопарка. Итоги планируют подвести до 16 февраля следующего года. Новый руководитель будет назначен на шестилетний срок, что отличается от предыдущей практики бессрочного пребывания в должности.
Требования к кандидатам
К участию приглашаются не только специалисты в области зоологии, но и профессиональные управленцы из других сфер. Основными критериями станут наличие высшего образования и опыт руководства коллективом свыше 50 человек. Комиссия, состоящая из девяти человек, рассмотрит заявки и проведет два тура отбора.
К участию приглашаются не только специалисты в области зоологии, но и профессиональные управленцы из других сфер. Основными критериями станут наличие высшего образования и опыт руководства коллективом свыше 50 человек. Комиссия, состоящая из девяти человек, рассмотрит заявки и проведет два тура отбора.
Контекст назначения
Необходимость в поиске нового директора возникла после ухода прежнего руководителя Мирослава Бобека в конце октября. Его отставка последовала за обвинениями в жестком стиле управления со стороны некоторых сотрудников. До завершения конкурса обязанности директора временно исполняет чиновник магистрата.
Необходимость в поиске нового директора возникла после ухода прежнего руководителя Мирослава Бобека в конце октября. Его отставка последовала за обвинениями в жестком стиле управления со стороны некоторых сотрудников. До завершения конкурса обязанности директора временно исполняет чиновник магистрата.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
4 НОЯБРЯ 2025
381
17:00
4 НОЯБРЯ 2025
625
15:00
4 НОЯБРЯ 2025
1172
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
658
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
807
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
1587
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
1112
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
837
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1257
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1404
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1089
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
988
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
2292
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2756