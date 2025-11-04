Назначение нового руководителя Пражского зоопарка

Требования к кандидатам

К участию приглашаются не только специалисты в области зоологии, но и профессиональные управленцы из других сфер. Основными критериями станут наличие высшего образования и опыт руководства коллективом свыше 50 человек. Комиссия, состоящая из девяти человек, рассмотрит заявки и проведет два тура отбора.





Контекст назначения

Необходимость в поиске нового директора возникла после ухода прежнего руководителя Мирослава Бобека в конце октября. Его отставка последовала за обвинениями в жестком стиле управления со стороны некоторых сотрудников. До завершения конкурса обязанности директора временно исполняет чиновник магистрата.