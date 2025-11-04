ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Назначение нового руководителя Пражского зоопарка

4 ноября 2025
16:00
Администрация Праги объявила конкурс на замещение вакансии директора городского зоопарка. Итоги планируют подвести до 16 февраля следующего года. Новый руководитель будет назначен на шестилетний срок, что отличается от предыдущей практики бессрочного пребывания в должности.
Требования к кандидатам
К участию приглашаются не только специалисты в области зоологии, но и профессиональные управленцы из других сфер. Основными критериями станут наличие высшего образования и опыт руководства коллективом свыше 50 человек. Комиссия, состоящая из девяти человек, рассмотрит заявки и проведет два тура отбора.

Контекст назначения
Необходимость в поиске нового директора возникла после ухода прежнего руководителя Мирослава Бобека в конце октября. Его отставка последовала за обвинениями в жестком стиле управления со стороны некоторых сотрудников. До завершения конкурса обязанности директора временно исполняет чиновник магистрата. 
