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Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах

Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах

420on 1378
В связи с подозрением в причастности российских спецслужб ГРУ к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах чешская полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами.
Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах

В субботу, 17 апреля, Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы нашли доказательства, подтверждающие причастность России к взрывам в Врбетицах. В связи с этим полиция Чехии разыскивает двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова. Осенью 2014 года, когда произошла авария, они, предположительно, находились в Чехии. 

Полиция опубликовала их фотографии. На них те же мужчины, которые подозреваются в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. 

«Если кто-то видел этих людей или знает что-либо об их передвижениях и деятельности в Чешской Республике, сообщите об этом по тел.: 241 768 649 (оперативный центр NCOZ) или в обычные рабочие часы по тел.: 974 760 530 (Оломоуцкий филиал NCOZ) », —  Ярослав Ибехей, представитель Национального центра по борьбе с Организованной преступностью.

 

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Источник: novinky.cz
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Темы
полиция Чехия Россия взрыв политика
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