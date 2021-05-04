Бабиш заявил, что ничего не знал о планах главы МВД Чехии

Оппозиционная коалиция SPOLU потребовала от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша объяснений по поводу встречи Яна Гамачека и ряда высокопоставленных чиновников, на которой якобы обсуждались планы обменять информацию по «делу Врбетице» на поставки вакцины Sputnik. Андрей Бабиш заявил, что узнал о встрече в МВД из СМИ.

Фото: vlada.cz

По информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге.

О своих планах Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел. На встрече в МВД присутствовали посол в России Витезслав Пивонька, директор Управления по внешним связям и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун, начальник полиции Ян Швейдар, а также генеральный прокурор Павел Земан. Гамачек опроверг информацию, опубликованную в статье.

Бабиш заявил, что не был в курсе этого вопроса: «Я не знаю ни о какой встрече, я узнал об этом из СМИ. На мой взгляд, хорошо, что поездка в Москву не состоялась».

Глава партии KDU-ČSL Мариан Юречка также попросил Бабиша объяснить, как он мог разрешить Гамачеку поездку в Москву и предоставить ему самолет. Премьер-министр назвал слова политика ложью и потребовал извинений.

Представители коалиции SPOLU (партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) 4 мая заявили, что Гамачек должен сразу же уйти из политики, если информация о встрече в МВД подтвердится. Оппозиция хочет, чтобы глава чешской разведки подробно объяснил ситуацию в рамках закрытого заседания Палаты депутатов ЧР.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что прибыл на встречу в МВД 15 апреля с опозданием. Он также отметил, что у него не сложилось впечатления, что глава МВД планирует приостановить или прекратить дело Врбетице по каким-либо причинам.

«Я приехал на встречу позже, около половины десятого вечера. К этому времени было ясно, что никакой поездки в Россию не будет», — рассказал он.

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Источник: novinky.cz