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Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и предупредил, что Россия может прийти и за чешской территорией

Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и предупредил, что Россия может прийти и за чешской территорией

Партнер рубрики:
anastasiia_kn
15 июня
14:06
393
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед парламентом Чехии.

Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и предупредил, что Россия может прийти и за чешской территорией

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли всех наших беженцев», — начал Зеленский и добавил, что Чехия помогла Украине оружием тогда, когда оно было необходимо больше всего. По его словам, поддержка должна продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута победа.

«Мы с вами – будьте с нами!», — подчеркнул он, ссылаясь на чешскую историю. — «Сейчас, когда украинский народ борется за свою свободу, мы обращаемся с этими словами ко всем народам демократического мира».

 

 «Тирания, которая не прекращается»

«Мы столкнулись с тиранией в Украине, которая не прекращается , а цель тирании — все, кто живет свободной жизнью», — продолжил он.

По его словам, российские танки необходимо «выдворить с территории Украины, чтобы они не смогли добраться до Праги, Остравы, Брно, Карловых Вар или любого другого города на этой планете».

По его словам, Россия нацелена не только на Украину, но и на захват всей территории бывшего Восточного блока.

 

«Пусть в 2022 году победят правда и любовь»

Он также упомянул о предстоящем председательстве Чехии в Совете ЕС.

 «Это период, когда перед нами встанет много задач. Мы должны согласовать седьмой пакет санкций против российской агрессии. Мы должны целенаправленно начать восстанавливать Украину и отстраивать все на освобожденной территории».


 

По данным на начало мая, с начала российского вторжения чехи собрали около 3,5 млрд крон, чтобы помочь Украине.  Организация Člověk v tísni собрала больше всего, более 1,7 миллиарда. Сотни миллионов были собраны другими организациями, такими как Charita ČR, Paměť národa, Český červený kříž или ADRA. Деньги продолжают поступать, а нынешняя волна помощи является самой большой в ​​истории Чешской Республики. Предыдущий рекорд составлял около 1,3 миллиарда чешских крон, собранных после прошлогоднего торнадо в Южной Моравии.
 

Источник: novinky.cz

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