Страны V4 договорились о дальнейшей поддержке Украины, заявил глава правительства Чехии после встречи премьер-министров в Кошице

Премьер-министры стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) договорились о дальнейшей военной и гуманитарной поддержке Украины на встрече 24 ноября в Кошице. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы также согласились с тем, что Россия не должна представлять угрозу для Европы и что необходимо в полной мере поддерживать независимость Украины и ее территориальную целостность», — заявил он.

«У нас была возможность открыто прояснить некоторые вещи и некоторые недоразумения, которые возникли в прошлом. Не буду скрывать, что у нас разные мнения по некоторым вопросам», — сказал Фиала. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что в вопросе Украины и России его позиция по принципиальным моментам совпадает с позициями других стран V4.

Премьер-министры стран Вышеградской четверки встретились в Кошице впервые в таком формате за более чем полгода. Помимо российской агрессии в отношении Украины, они также говорили о влиянии войны на энергетику и нелегальную миграцию.

Перед отъездом в Словакию премьер-министр Чехии сказал, что группа V4 переживает не лучшие времена. «На это влияет отношение Венгрии, теперь мы попытаемся продвинуть переговоры вперед», — сказал Фиала. Он подчеркнул, что формат Вышеградской четверки хорошо себя зарекомендовал в прошлом и помог членам продвигать общие интересы.

Фиала отметил, что за полгода чешского председательства всегда удавалось найти согласие между всеми странами ЕС по Украине и антироссийским санкциям.

«Понятно, что Венгрия имеет разные мнения и очень явно их выражает», — признал он.

Однако он считает единство в отношении Украины отличным оружием против России. «Мы сделаем все, чтобы сохранить его», — добавил он. Помимо прочего, Будапешт поддерживает политические и экономические отношения с Москвой, несмотря на вторжение России в Украину.

«Мы можем очень откровенно говорить на неудобные темы. Я не сомневаюсь, что мы поговорим о некоторых из этих вещей», — сказал Фиала перед встречей.

В том числе подразумевались действия Орбана, который на этой неделе вызвал возмущение, появившись на публике в шарфе с картой так называемой Великой Венгрии. Карта также включала части современной Австрии, Словакии, Словении, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины и вызвала резкую критическую реакцию представителей этих стран.

Орбан заявил на совместной пресс-конференции, что футбол и политика не должны смешиваться. «Успокойтесь», — сказал он в ответ на вопрос журналиста. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер добавил, что подарил Орбану шарф со словацким гербом. «Я заметил, что на нем был старый шарф».

Орбан также заявил на совместном брифинге, что Венгрия поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Орбан пообещал ему, что Будапешт одобрит вступление обеих стран примерно через месяц.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz