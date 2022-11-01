Политическая сатира. Томио Окамура: «Мы требуем прекращения нападения Украины на Россию!»

Субботний сатирический комментарий от Йиндржиха Шиделя о вещах, которые движут политикой и обществом и которые вы, возможно, не замечали или не хотели замечать.

Движение SPD выступает за мир и против войны, поэтому оно осудило нападение Украины на Россию 24 февраля и требует его немедленного прекращения.

Каждый день председатель чешской политической партии SPD Томио Окамура снимает видео в своем парламентском офисе, чтобы рассказать избирателям на YouTube и Facebook, что им следует думать о мире, в котором они живут. Предлагаем вам конспект самого главного, что прозвучало в последнем видеообращении Окамуры.

«Дорогие друзья, дамы и господа, добро пожаловать в мой профиль.

Сегодня, как и каждый день, я хочу затронуть темы, которые беспокоят вас, порядочных, белых, гетеросексуальных граждан Чехии, которые, как и я, убеждены, что образование переоценено.

И давайте сразу к первой теме.

Движение SPD безоговорочно отвергает позицию правительства Фиалы, которое заняло только одну сторону украинского конфликта, вместо того чтобы занять другую сторону, как наше движение. Это абсолютно неприемлемо для нас. Мы в SPD за мир и против войны, поэтому уже осудили нападение Украины на Россию 24 февраля и требуем его немедленного прекращения.

Поэтому движение SPD также отвергает обучение украинских солдат на территории Чехии. Существует опасность, что война и страдания простых россиян в Украине будут продолжаться, если специально обученные украинские солдаты продолжат убивать плохо обученных российских солдат, которые в противном случае могли бы мирно убивать украинское гражданское население, тем самым способствуя окончанию всей войны, потому что им наконец некого будет убивать.

Господин губернатор Куба также проявил элементарное историческое невежество, когда сравнил подготовку украинских солдат в нашей стране с подготовкой чехословацких летчиков в Великобритании во время Второй мировой войны, выступая на Prima TV.

Но такое сравнение весьма неубедительно. Прежде всего чехословацкие летчики не были украинцами. И говорили по-чешски. Наши летчики тоже не воевали против русских. И Чехия не остров, как Великобритания, потому что у нее нет моря, ха-ха, бинго, у нас оно есть! Господин гетман Куба должен завершить свое образование, прежде чем в следующий раз он пойдет на телевидение читать лекции порядочному, трудолюбивому гражданину.

Движение SPD за мир. Мы против войны и бедности, мы за достойную жизнь, как говорит наш кандидат в президенты Ярослав Башта, единственный по-настоящему патриотичный кандидат на предстоящих президентских выборах. Поэтому я призываю вас голосовать за Ярослава Башту, президента, который вас не разочарует, потому что единственный президент, который вас не разочарует, — это тот, кого не изберут.

Еще раз напоминаю: движение SPD — единственная патриотическая партия, для которой Чехия стоит на первом или втором месте. Мы не промосковские, не пробрюссельские и не провашингтонские, мы прочешские, ясно? Это не значит, что мы против кого-то. Нам просто нравится Чехия и ее порядочные трудолюбивые граждане, которые голосуют за SPD. Нам они нравятся больше, чем грязный араб или ленивый украинец.

Движение SPD отвергает обвинения в расизме и ксенофобии, которые используются против нас политическими некоммерческими организациями, проповедующими так называемый еврогуманизм. SPD поддерживает всех порядочных, белых, гетеросексуальных чехов, независимо от цвета кожи.

И еще.

Движение SPD требует снижения цен на энергию для порядочных граждан Чехии. Я лично много лет назад в своей книге «Искусство думать о чем угодно» предостерег от односторонней зависимости Чехии от российской нефти и газа. Поэтому SPD предлагает Чехии немедленно начать прямые переговоры с российским правительством о поставках нефти и газа.

И что вы об этом думаете? Пожалуйста, поделитесь, если вы согласны со мной, и напишите свое мнение в комментариях. Тогда я подумаю о том, заблокировать вас или нет.

Я очень жду завтра, когда снова увижу вас и скажу то же самое, что и сегодня».

Источник: seznamzpravy

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день