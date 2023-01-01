Петр Павел отправляется в свою первую зарубежную поездку в Словакию

Павел и его жена Ева прибудут в Братиславу на автомобиле. После этого их примет президент Словакии Зузана Чапутова. Темами встречи станут двусторонние отношения, Вышеградская четверка, безопасность и война в Украине. Президент Чехии возложит букет цветов к памятникам Т.Г. Масарику и М.Р. Штефанику на набережной Дуная.
Во второй половине дня Павел проведет переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, затем почтит память жертв прошлогоднего теракта, возложив цветы у ресторана Tepláreň, а также возложит цветы к мемориалу журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, убитых в 2018 году.
Вечером Павел и Чапутова проведут совместную дискуссию в новом здании Словацкого национального театра. Затем президентская чета поужинает в близлежащем городе Пезинок.
Во вторник, 14 марта, Павел встретится со спикером словацкого парламента Борисом Колларом и представителями некоммерческих организаций в Чешском доме. После этого он завершит свой первый зарубежный визит.
Источник: novinky.cz
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