Петр Павел отправляется в свою первую зарубежную поездку в Словакию

Президент Чехии Петр Павел совершит свою первую зарубежную поездку в новом статусе. 13 и 14 марта он проведет переговоры с высшими должностными лицами Словакии.

Павел и его жена Ева прибудут в Братиславу на автомобиле. После этого их примет президент Словакии Зузана Чапутова. Темами встречи станут двусторонние отношения, Вышеградская четверка, безопасность и война в Украине. Президент Чехии возложит букет цветов к памятникам Т.Г. Масарику и М.Р. Штефанику на набережной Дуная.

Во второй половине дня Павел проведет переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, затем почтит память жертв прошлогоднего теракта, возложив цветы у ресторана Tepláreň, а также возложит цветы к мемориалу журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, убитых в 2018 году.

Вечером Павел и Чапутова проведут совместную дискуссию в новом здании Словацкого национального театра. Затем президентская чета поужинает в близлежащем городе Пезинок.

Во вторник, 14 марта, Павел встретится со спикером словацкого парламента Борисом Колларом и представителями некоммерческих организаций в Чешском доме. После этого он завершит свой первый зарубежный визит.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook