Путин болен? Признаки заметили чешские СМИ на его встрече с китайским президентом

Кадры встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле вновь подогрели домыслы о состоянии здоровья российского президента.

Кадры встречи, обнародованные российскими и китайскими СМИ после встречи двух государственных деятелей в Москве в понедельник, должны были убедить мир в прочных связях между Москвой и Пекином.

Но вместо этого речь снова зашла о здоровье Владимира Путина, в том числе об этом заговорили и чешские медиа.

Российский президент, обвиняемый в военных преступлениях, долго и почти судорожно сжимает правой рукой подлокотник своего кресла. Он сидит удрученно и в целом выглядит уставшим, а также неоднократно поднимает и опускает ноги, как будто не контролирует cвои движения.

Предположения о том, что Путин страдает от какого-то заболевания, появились еще до вторжения российских войск в Украину. Российский политолог Валерий Соловей в 2020 году утверждал, что у Путина рак, симптомы болезни Паркинсона, и ему пришлось перенести срочную операцию. Утверждалось, что последний диагноз препятствует публичным выступлениям. Однако данные выводы Соловей не подкрепил никакими доказательствами.

Об ухудшении здоровья Путина неоднократно сообщала украинская сторона. Например, глава украинской военной разведки генерал-майор Кирилл Буданов в одном из интервью Sky News заявлял, что российский лидер серьезно болен.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом Путина обсуждались после его появления в марте прошлого года на массовых празднованиях годовщины аннексии Крыма на московском стадионе «Лужники», а теперь снова после неожиданного визита в Мариуполь.

Однако Кремль всегда опровергал информацию о проблемах со здоровьем президента.

Еще одна перемена в российском лидере была замечена на последней встрече. Владимир Путин известен своей медлительностью, он намеренно опаздывает, чтобы показать, кто важнее, писала британская газета The Guardian несколько лет назад.

Во время встречи с президентом Китая все было иначе. Путин тепло поприветствовал своего китайского коллегу, как только тот вошел в зал, а в конце проводил Си Цзиньпина до машины.



Источник: seznamzpravy.cz

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