Чешские экстремисты: к антисистемному движению добавились споры между цыганами и украинцами

По данным МВД, деятели антисистемного движения не предлагают никакой конкретной политической программы, они просто публикуют недостоверную информацию, теории заговора, выступают с угрозами и совершают преступные действия. В качестве примера министерство приводит дело Томаша Чермака, который был осужден за несколько преступлений, в том числе за поддержку и содействие терроризму, но не попал в тюрьму, а был задержан полицией в Польше. Затем его представили как героя и мученика антисистемного движения и организовали для него сбор средств, заявили в МВД. Полицейские и прокуроры также изучают дело людей, участвовавших в беспорядках на суде над бывшей журналисткой Яной Петерковой.



Если представители антисистемного движения были заметны на публичных митингах и в социальных сетях, а их деятельность освещалась в основном дезинформационными СМИ, то чешское неонацистское движение не заявляло о себе публично, утверждают в МВД.



По данным министерства, агенты дезинформации также пытались обострить ситуацию между цыганским и украинским населением в Чехии, намеренно выдавая себя за защитников прав цыган. Радикализации части цыганской общины способствовали и некоторые цыганские авторитеты, выражающие свое мнение в прямых трансляциях в социальных сетях. Однако некоторые деятели цыганской общины пытаются разрядить напряженность, заявили в министерстве.



Помимо вышеперечисленного, авторы доклада отметили рост числа нападений на украинцев, якобы из-за их высокого уровня преступности или неблагодарности по отношению к чехам. Авторы этих негативных выступлений также обесценили ситуацию с безопасностью в Украине, которая находится в состоянии войны с Россией с февраля 2022 года.



Но, по данным МВД, не обошлось без ненавистнических высказываний в адрес мусульман и мигрантов. Однако чешские силы безопасности не зафиксировали никакой информации, которая бы свидетельствовала о радикализации мусульманской общины в стране.



За отчетный период полиция предъявила обвинения 23 лицам за насилие против группы людей и против отдельного человека, а также начала преследование 19 человек за клевету в отношении расовой, этнической или иной группы людей и стольких же — за разжигание национальной и расовой ненависти. Также были предъявлены обвинения лицам, совершившим умышленное нанесение телесных повреждений или опасные угрозы. Самым распространенным преступлением, зарегистрированным полицией, было разжигание национальной и расовой ненависти.



Большинство жертв преступлений на почве ненависти — цыгане, за ними следуют евреи и представители сообщества ЛГБТ+. Большинство зарегистрированных преступлений на почве ненависти произошло в Праге и регионе Усти-над-Лабем. Наибольшее количество судебных преследований было также в столице, а затем в Моравскосилезском и Пльзеньском краях.