Депутат Коларж из TOP 09 хочет вернуть военнообязанных украинцев домой

В Чехии находится около 340 000 беженцев из Украины с временной защитой, из которых около 94 000 — мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.



По словам Коларжа, Чехия должна защищать военных беженцев, женщин, детей и пожилых людей. «Но мы не должны упускать из виду, что в то время как Чехия и чешские граждане оказывают большую поддержку Украине, некоторые из ее граждан уклоняются от выполнения своих обязанностей, пользуясь нашей финансовой поддержкой. Именно на это я хочу, чтобы правительство обратило внимание как можно скорее», — сказал Коларж.



Председатель TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова также хочет разобраться с этим вопросом. «Это крайне деликатная тема, и поэтому есть риск, что ею воспользуются местные популисты, которые выведут все это далеко за рамки приличий, — сказала она. — Поэтому я хочу, чтобы мы решали этот вопрос прозрачно, без излишнего национализма и с четким намерением помочь Украине, несмотря на трудности, которые это влечет за собой».



Украинский министр Кулеба недавно пожаловался на количество украинских мужчин за границей. Более 750 000 из них, в возрасте от 18 до 64 лет, уехали в Евросоюз с момента начала агрессии, согласно данным BBC.



«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», — говорит Кулеба. Таким образом, согласно решению украинского правительства, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны приехать в Украину из-за границы, если они хотят получить новый паспорт.



Министры обороны Польши и Литвы уже откликнулись на слова Кулебы, заявив, что хотят помочь с возвращением украинцев. «В обеих странах правительства уже работают над способами пойти Украине навстречу. Речь об изменении доступа к социальным пособиям, разрешениям на работу или другим документам, которые необходимы украинцам на территории ЕС. Еще одним возможным инструментом, который можно рассмотреть, является визовая политика», — сказал Коларж, добавив, что чешское правительство также должно рассмотреть эти методы.



Ранее министр Липавский высказался по этому деликатному вопросу. «Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать обязательного призыва в армию», — сказал он в интервью.



Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал, что возможность возвращения украинцев невелика, если они уже находятся на территории ЕС и не совершили преступлений. «Мы говорим о международном праве. На данный момент репатриация на основании нарушения воинской повинности в другом государстве просто невозможна», — сказал он в воскресной программе Partia на CNN Prima News.



Таким образом, от Чехии нельзя ожидать прямой репатриации украинцев, которые уже имеют временную защиту в Чехии. «У чешского государства нет для этого никаких оснований в законе. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что само так решило», — говорит Вера Хонускова, эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета.