Павел: России нужно дать понять, что продолжать войну бессмысленно

По словам президента, Украина должна получить первую партию боеприпасов в 180 000 единиц по инициативе Чехии в июне, а «контракты будут заключены еще на пять-шесть партий».



На вопрос, почему поставки идут так долго, Павел ответил: «Чем больше сторон узнает об инициативе, тем больше будет конкуренция. С одной стороны, необходимо было обнародовать инициативу, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой стороны, мы раскрыли свои карты, чем сейчас, конечно же, пользуется Россия. Это одна из причин, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам хотелось бы».



Павел сказал, что Запад не теряет надежды на победу Украины, но на протяжении всей войны «был очень осторожен в своей поддержке. С самого начала целью было не допустить эскалации конфликта. По поводу каждого нового этапа велись долгие дискуссии».



Если бы «этот период размышлений и оценки рисков пропустили», Украина получила бы помощь на несколько месяцев, а может быть, и лет раньше, и ситуация могла бы быть другой.



Твердую позицию более молодых стран — членов ЕС по отношению к российской агрессии Павел объясняет их непосредственным опытом общения с Советским Союзом и Россией. «И он не очень позитивный. Напротив, большинство западных стран имеют лишь косвенный опыт: они склонны воспринимать Россию как нормальное европейское государство, — говорит он. — Но российские ценности сильно отличаются от наших. Поэтому было бы очень наивно подходить к России с позиции потакания, с позиции попытки найти взаимовыгодное решение. На сегодняшний день Россия знает только „победы“ и „поражения“».