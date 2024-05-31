В Чехии находится миллион украинских беженцев? Эксперт ответил на спорное утверждение
4 июня 2024
15:00
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Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его возмутительное заявление, председатель партии Андрей Бабиш посоветовал ему сосредоточиться «на муниципальной политике Праги». Прокоп не воспринял это близко к сердцу.
Комментирует Алекс Швамберк:
«Хотя он перестал обвинять президента Петра Павла, «Пиратов», STAN и часть Spolu в предательстве, потому что они в ЕС и потеряли право вето, он не стал соблюдать рекомендации Бабиша о том, что ему не следует заниматься некоторыми национальными вопросами, потому что он не компетентен, так как это входит в противоречие с его амбициями.
Поэтому он решил доказать, что у него не только имеются достаточные предпосылки, но и что действительно существует миллион украинских беженцев, а значит, он не лжет.
Даже сложив общее количество украинцев и количество беженцев с января 2023 года, он не дошел бы до миллиона. Поэтому он начал рассуждать о том, сколько украинцев без документов находятся в Чехии, останавливаясь у друзей и родственников.
«Думаю, я не так уж далек от истины со своим утверждением, что их здесь может быть около миллиона», — сказал он. Он не смог ничем подкрепить это утверждение, и таким образом ему удалось причислить себя к экспертам YouTube по всему, которые говорят быстрее, чем думают, если думают вообще.
Прокоп настолько зациклен на количестве украинцев, что напоминает римского сенатора Марка Порция Катона, который каждую свою речь заканчивал словами о том, что Карфаген должен быть разрушен. Но это упрямство, наряду с амбициями, — пожалуй, единственное, что связывает Прокопа с опытным сенатором, консулом, оратором и писателем.
В то время как Катон преследовал интересы Рима, Прокоп легко мог прослыть за предателя. Его словесные нападки на украинцев, разжигающие ненависть к ним, явно отвечают целям Кремля.
Если бы я мыслил так же узко, как председатель партии ANO в Праге, то с тем же успехом мог бы навесить на него ярлык русского тролля или, возможно, даже агента Путина. Однако я так не поступаю.
Но Прокопу стоит перестать выделяться из толпы и игнорировать рекомендации своего начальства, а вместо этого спрятаться в угол, чтобы его не нашли.
Возможно, председателю ANO Бабишу придет в голову, что Прокоп не только не компетентен комментировать национальные вопросы, но и пражские. Нельзя забывать, как летом 2022 года псы «терялись» в высокой траве в Йижни Место, и Прокоп приказал скосить ее в самую жару, обрекая многих диких животных на вымирание.
Прокоп прекрасно понимал, что в эпоху СМИ политик должен привлекать к себе внимание, чтобы его заметили. Но если он переусердствует, это может оказаться фатальным для его карьеры. Вопрос, однако, в том, получится ли у Прокопа, когда он, подстегиваемый порывом энтузиазма, столкнется со своим руководителем».
«Хотя он перестал обвинять президента Петра Павла, «Пиратов», STAN и часть Spolu в предательстве, потому что они в ЕС и потеряли право вето, он не стал соблюдать рекомендации Бабиша о том, что ему не следует заниматься некоторыми национальными вопросами, потому что он не компетентен, так как это входит в противоречие с его амбициями.
Поэтому он решил доказать, что у него не только имеются достаточные предпосылки, но и что действительно существует миллион украинских беженцев, а значит, он не лжет.
Даже сложив общее количество украинцев и количество беженцев с января 2023 года, он не дошел бы до миллиона. Поэтому он начал рассуждать о том, сколько украинцев без документов находятся в Чехии, останавливаясь у друзей и родственников.
«Думаю, я не так уж далек от истины со своим утверждением, что их здесь может быть около миллиона», — сказал он. Он не смог ничем подкрепить это утверждение, и таким образом ему удалось причислить себя к экспертам YouTube по всему, которые говорят быстрее, чем думают, если думают вообще.
Прокоп настолько зациклен на количестве украинцев, что напоминает римского сенатора Марка Порция Катона, который каждую свою речь заканчивал словами о том, что Карфаген должен быть разрушен. Но это упрямство, наряду с амбициями, — пожалуй, единственное, что связывает Прокопа с опытным сенатором, консулом, оратором и писателем.
В то время как Катон преследовал интересы Рима, Прокоп легко мог прослыть за предателя. Его словесные нападки на украинцев, разжигающие ненависть к ним, явно отвечают целям Кремля.
Если бы я мыслил так же узко, как председатель партии ANO в Праге, то с тем же успехом мог бы навесить на него ярлык русского тролля или, возможно, даже агента Путина. Однако я так не поступаю.
Но Прокопу стоит перестать выделяться из толпы и игнорировать рекомендации своего начальства, а вместо этого спрятаться в угол, чтобы его не нашли.
Возможно, председателю ANO Бабишу придет в голову, что Прокоп не только не компетентен комментировать национальные вопросы, но и пражские. Нельзя забывать, как летом 2022 года псы «терялись» в высокой траве в Йижни Место, и Прокоп приказал скосить ее в самую жару, обрекая многих диких животных на вымирание.
Прокоп прекрасно понимал, что в эпоху СМИ политик должен привлекать к себе внимание, чтобы его заметили. Но если он переусердствует, это может оказаться фатальным для его карьеры. Вопрос, однако, в том, получится ли у Прокопа, когда он, подстегиваемый порывом энтузиазма, столкнется со своим руководителем».
Алекс Швамберк. Специализируется на внешней политике, уделяя особое внимание конфликтным зонам, в частности Корее и Ближнему Востоку. В центре его внимания — военные конфликты последних двух столетий и культура.
Комментарии:
paylina 4 июня 2024 15:41
>> "Бла-бла-бла... эти слова явно отвечают целям Кремля" >> "Бла-бла-бла, но нет, я не навешиваю ярлыки русского тролля или агента Путина" Да вот как раз получается, что навешивает. Тут хорошо бы всем сторонам сосредоточиться на интересах Чехии и чехов, а не любых других стран и граждан, не считать овец и не разбрасываться как популистскими рассуждениями, так и голословными обвинениями в ожидании выборов. Уже даже до покоса травы докопались. Клещи скажут спасибо. Что до общего числа украинцев - ну, миллион вряд ли, но более полумиллиона, плюс-минус 600 тыс. даже по официальным сведениям. Плюс определенный процент находящихся нелегально и приезжавших-уезжавших, переезжающих из страны в страну или халатно относящихся к документам - этот процент был всегда и сейчас только увеличился. Только вывод-то какой, вне зависимости от количества? На шее у налогоплательщиков подавляющее большинство не сидит, пособия если и есть, то копеечные, а рабочую силу в Чехии в любом случае надо откуда-то брать, нехватку признают все партии. Если Прокоп предпочитает албанцев или афганцев, то пусть так и скажет.
1000korun 4 июня 2024 17:12
Внешняя политика стала популярной потому, что внутреннюю они уже не изменят, в той мере, что бы на этом строить дальнейшую карьеру. По сути, внутренняя политика - это работа , а робяты склонны к популизму, в принципе, ну и пусть то, что работает так и работает, лишь бы не сломать. А внешка - трынди че хош, договаривайся о чем хош, все равно это внешка....и запоминается лучше электоратом.
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