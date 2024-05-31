В Чехии находится миллион украинских беженцев? Эксперт ответил на спорное утверждение

Комментирует Алекс Швамберк:



«Хотя он перестал обвинять президента Петра Павла, «Пиратов», STAN и часть Spolu в предательстве, потому что они в ЕС и потеряли право вето, он не стал соблюдать рекомендации Бабиша о том, что ему не следует заниматься некоторыми национальными вопросами, потому что он не компетентен, так как это входит в противоречие с его амбициями.



Поэтому он решил доказать, что у него не только имеются достаточные предпосылки, но и что действительно существует миллион украинских беженцев, а значит, он не лжет.



Даже сложив общее количество украинцев и количество беженцев с января 2023 года, он не дошел бы до миллиона. Поэтому он начал рассуждать о том, сколько украинцев без документов находятся в Чехии, останавливаясь у друзей и родственников.



«Думаю, я не так уж далек от истины со своим утверждением, что их здесь может быть около миллиона», — сказал он. Он не смог ничем подкрепить это утверждение, и таким образом ему удалось причислить себя к экспертам YouTube по всему, которые говорят быстрее, чем думают, если думают вообще.



Прокоп настолько зациклен на количестве украинцев, что напоминает римского сенатора Марка Порция Катона, который каждую свою речь заканчивал словами о том, что Карфаген должен быть разрушен. Но это упрямство, наряду с амбициями, — пожалуй, единственное, что связывает Прокопа с опытным сенатором, консулом, оратором и писателем.



В то время как Катон преследовал интересы Рима, Прокоп легко мог прослыть за предателя. Его словесные нападки на украинцев, разжигающие ненависть к ним, явно отвечают целям Кремля.



Если бы я мыслил так же узко, как председатель партии ANO в Праге, то с тем же успехом мог бы навесить на него ярлык русского тролля или, возможно, даже агента Путина. Однако я так не поступаю.



Но Прокопу стоит перестать выделяться из толпы и игнорировать рекомендации своего начальства, а вместо этого спрятаться в угол, чтобы его не нашли.



Возможно, председателю ANO Бабишу придет в голову, что Прокоп не только не компетентен комментировать национальные вопросы, но и пражские. Нельзя забывать, как летом 2022 года псы «терялись» в высокой траве в Йижни Место, и Прокоп приказал скосить ее в самую жару, обрекая многих диких животных на вымирание.



Прокоп прекрасно понимал, что в эпоху СМИ политик должен привлекать к себе внимание, чтобы его заметили. Но если он переусердствует, это может оказаться фатальным для его карьеры. Вопрос, однако, в том, получится ли у Прокопа, когда он, подстегиваемый порывом энтузиазма, столкнется со своим руководителем».





Алекс Швамберк. Специализируется на внешней политике, уделяя особое внимание конфликтным зонам, в частности Корее и Ближнему Востоку. В центре его внимания — военные конфликты последних двух столетий и культура.