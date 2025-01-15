«В пятницу в Киеве? Хорошо, я здесь!». Вместо Фицо приехал Шимечка

«Сегодня пятница. Мы должны были приехать, и вот я здесь», — иронично написал Шимечка в Facebook. Он подтвердил, что вместе с ним в Киев прибыли и другие политики от PS и что в украинской столице их ждут важные встречи. Более подробную информацию он не сообщил. Неясно, запланирована ли у него встреча с Зеленским или с кем-то из украинского правительства.



«Наша цель ясна: вновь открыть дверь, которую Роберт Фицо захлопнул своими агрессивными выпадами. Словакия и Украина — близкие партнеры и могут оказать друг другу большую помощь», — добавил Шимечка.