Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

«В пятницу в Киеве? Хорошо, я здесь!». Вместо Фицо приехал Шимечка

Новости и статьи
17 января 2025
15:00
411
В пятницу в Киев прибыл глава словацкой оппозиции Михал Шимечка («Прогрессивная Словакия», PS). Именно на этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил своеобразное приглашение от президента Украины Владимира Зеленского и в ответ заявил, что все еще «ищет подходящую дату».
«Сегодня пятница. Мы должны были приехать, и вот я здесь», — иронично написал Шимечка в Facebook. Он подтвердил, что вместе с ним в Киев прибыли и другие политики от PS и что в украинской столице их ждут важные встречи. Более подробную информацию он не сообщил. Неясно, запланирована ли у него встреча с Зеленским или с кем-то из украинского правительства.

«Наша цель ясна: вновь открыть дверь, которую Роберт Фицо захлопнул своими агрессивными выпадами. Словакия и Украина — близкие партнеры и могут оказать друг другу большую помощь», — добавил Шимечка.
политика Чехия Словакия Украина Словаки украинцы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
17 ЯНВАРЯ 2025
31
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ
13:30
17 ЯНВАРЯ 2025
185
ЭКОНОМИКА
ЕВРОСТАТ: ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,7%, В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН СОСТАВИЛ 3,3%
09:00
17 ЯНВАРЯ 2025
594
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: «МЫ ПОКУПАЕМ ИХ ИСТРЕБИТЕЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СТРАН ДЛЯ США»
08:00
17 ЯНВАРЯ 2025
423
ПОЛИТИКА
ФИЦО ЗАЯВИЛ, ЧТО СКОРО ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
21:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1535
ОБЩЕСТВО
УЧЕНИК ОТКАЗАЛСЯ ПОЖАТЬ РУКУ ПРЕЗИДЕНТУ СЛОВАКИИ, И НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ. ШКОЛЕ УГРОЖАЮТ, ЕЕ ОХРАНЯЕТ ПОЛИЦИЯ
18:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1204
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПОДОЖГЛИ АВТОМОБИЛИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩЕЙ УКРАИНЦАМ
17:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1001
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ УЧЕНИК ГИМНАЗИИ НАПАЛ С НОЖОМ НА ЛЮДЕЙ: ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВОЕ ПОГИБШИХ
16:30
16 ЯНВАРЯ 2025
548
ЭКОНОМИКА
НОВЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДИСКРИМИНАЦИОННЫ
14:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1637
ОБЩЕСТВО
ЗАМОК ВЕЛЕСЛАВИН В ПРАГЕ НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ КУПИТЬ ДАЖЕ ЗА 493 МИЛЛИОНА КРОН
12:30
16 ЯНВАРЯ 2025
833
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН ЕС
11:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1023
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ЗА 34 МИЛЛИОНА КРОН. КОНТРАКТ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ СЫНА ЭКС-ЧЛЕНА ODS
10:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1479
ОБЩЕСТВО
«НАКОНЕЦ-ТО СГОРЕЛ РЕСТОРАН "У КОЙОТА"», — НАПИСАЛ МУЖЧИНА В FACEBOOK. ТЕПЕРЬ ОН ПОД ПРИЦЕЛОМ ПОЛИЦИИ
08:00
16 ЯНВАРЯ 2025
668
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ С БОЛЬШОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ НА ПАРАД 9 МАЯ
21:00
15 ЯНВАРЯ 2025
3041
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕОБЫЧНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ДЫРЫ
19:30
15 ЯНВАРЯ 2025
686
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКАМ НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ. ОНИ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЯНВАРСКИХ ЗАРПЛАТ