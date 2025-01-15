«В пятницу в Киеве? Хорошо, я здесь!». Вместо Фицо приехал Шимечка
17 января 2025
15:00
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В пятницу в Киев прибыл глава словацкой оппозиции Михал Шимечка («Прогрессивная Словакия», PS). Именно на этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил своеобразное приглашение от президента Украины Владимира Зеленского и в ответ заявил, что все еще «ищет подходящую дату».
«Сегодня пятница. Мы должны были приехать, и вот я здесь», — иронично написал Шимечка в Facebook. Он подтвердил, что вместе с ним в Киев прибыли и другие политики от PS и что в украинской столице их ждут важные встречи. Более подробную информацию он не сообщил. Неясно, запланирована ли у него встреча с Зеленским или с кем-то из украинского правительства.
«Наша цель ясна: вновь открыть дверь, которую Роберт Фицо захлопнул своими агрессивными выпадами. Словакия и Украина — близкие партнеры и могут оказать друг другу большую помощь», — добавил Шимечка.
«Наша цель ясна: вновь открыть дверь, которую Роберт Фицо захлопнул своими агрессивными выпадами. Словакия и Украина — близкие партнеры и могут оказать друг другу большую помощь», — добавил Шимечка.
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