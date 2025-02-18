Чешские СМИ: Трамп в плену дезинформационного пузыря, я не могу продать Украину, заявил Зеленский
19 февраля 2025
14:00
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Президент США Дональд Трамп находится в ловушке дезинформационного пузыря, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский. Он также считает, что требование США о выделении 500 миллиардов долларов на редкоземельные ресурсы — это несерьезный разговор, и он не может продать Украину. По его словам, вооруженные силы Украины достаточно устойчивы.
«К сожалению, президент Трамп, при всем уважении к нему... живет в этом дезинформационном пузыре», — сказал Зеленский. Он посетовал на то, что из России поступает «много дезинформации», а Соединенные Штаты, похоже, разделяют многие из них.
Президент Украины также коснулся заявления Трампа о том, что первый пользуется поддержкой всего лишь около четырех процентов населения и должен быстро провести выборы. Зеленский отметил, что, хотя он никогда не комментирует опросы популярности, последний опрос показывает, что ему доверяют 58% украинцев:
«Поэтому если кто-то захочет заменить меня прямо сейчас, у него ничего не получится».
Его полномочия должны были истечь в прошлом году, но Украина до сих пор не провела новые выборы из-за состояния войны.
Он также отверг требование Трампа о предоставлении Украине полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов.
«Этот документ не готов. Это вне моей компетенции, вне конституции и законов Украины, что-то (о юрисдикции) подпадающее под законы штата Нью-Йорк», — утверждает Зеленский, отметив, что в предложении США, в частности, «нет ни слова о гарантиях безопасности».
«Давайте дадим меньшие проценты. Это было мое предложение. Но я защищаю Украину. Я не могу ее продать. Я не могу продать наше государство». Зеленский отметил, что готов обнародовать предложение США, хотя, по его словам, это, скорее всего, не пойдет на пользу отношениям между Вашингтоном и Киевом.
Зеленский также подчеркнул, что НАТО остается самой надежной гарантией безопасности:
«У нас не так много форматов для гарантий безопасности и времени (на строительство чего-то нового)». Украина хочет гарантий безопасности и прекращения войны в этом году. «Я понимаю, что каждый раз, когда я говорю о НАТО, они не хотят, чтобы мы вообще упоминали это слово, но так оно и есть».
«Может быть, вы думаете, что все можно решить с помощью соглашений. Это невозможно. Путину в Украине никто не доверяет. Нам нужны четкие гарантии безопасности», — добавил Зеленский, упомянув также о нынешнем визите в Киев посланника Трампа Кита Келлога.
«Келлог увидит это сегодня... пусть он пройдется по Киеву и другим городам, 20-30 процентов уже нет, все разрушено».
При этом он призвал Келлога пообщаться с украинцами и спросить их, что они думают о высказываниях Трампа:
«Пусть он поговорит с народом. Доверяет ли он своему собственному президенту или Путину? Пусть спросит людей, что они думают о Трампе после его заявлений».
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