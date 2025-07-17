Чешские СМИ: Польша закрывает центры временного размещения для украинских беженцев — кто имеет право остаться?

Новости и статьи 17 июля 2025 16:30 77

Польское правительство объявило о поэтапном закрытии центров временного размещения для украинских беженцев. Согласно новому законопроекту, одобренному в среду, с 1 ноября 2025 года право на проживание в этих учреждениях сохранят только пенсионеры, беременные женщины и люди с инвалидностью. Об этом сообщает польский правительственный пресс-секретарь Адам Шлапка.