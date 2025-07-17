Чешские СМИ: Польша закрывает центры временного размещения для украинских беженцев — кто имеет право остаться?
17 июля 2025
16:30
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Польское правительство объявило о поэтапном закрытии центров временного размещения для украинских беженцев. Согласно новому законопроекту, одобренному в среду, с 1 ноября 2025 года право на проживание в этих учреждениях сохранят только пенсионеры, беременные женщины и люди с инвалидностью. Об этом сообщает польский правительственный пресс-секретарь Адам Шлапка.
На сегодняшний день все украинские беженцы имеют право на бесплатное проживание в государственных центрах в течение первых трёх месяцев после прибытия в Польшу. По истечении этого срока жильё и питание становятся платными. По данным издания Українська правда, более половины проживающих уже оплачивают своё пребывание самостоятельно.
Правительство подчёркивает, что речь идёт не об окончании поддержки беженцев, а о её трансформации. «Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас пришло время прекратить именно этот формат помощи», — заявил Шлапка.
Альтернативная поддержка
Для примерно 6 000 человек, которые до сих пор проживают в центрах, но не подпадают под исключения (то есть не являются пенсионерами, беременными или людьми с инвалидностью), будет действовать программа «Вместе к независимости». Эта инициатива, финансируемая Европейским союзом, предусматривает дотации на аренду жилья и оплату курсов польского языка.
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