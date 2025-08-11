ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Киев в ярости: Роберт Фицо сравнил Украину с травой, которую топчут дерущиеся слоны

11 августа 2025
15:00
В преддверии американо-российского саммита на Аляске словацкий премьер-министр Роберт Фицо сделал резкое заявление, сравнив Украину с травой, страдающей под двумя слонами. Этот образ он использовал, комментируя предстоящие переговоры президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, назначенные на 15 августа.
Фицо написал в Facebook: «Помните старую африканскую истину, которую я часто повторяю? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, траву всегда топчут. Как бы ни закончились переговоры 15 августа, пострадает  трава, в данном случае — Украина». При этом он подчеркнул, что конфликт в Украине имеет глубокие корни в недавней истории и не имеет военного решения. Премьер также заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО.
По мнению Фицо, Запад использовал ее для попытки ослабить Россию, что не удалось, и Украина будет вынуждена дорого за это расплачиваться. Конфликт мог закончиться еще в апреле 2022 года, через два месяца после начала, но «несколько западных политиков этому помешали», заявил словацкий лидер, не уточняя деталей. 

Фицо с иронией отметил, что с нетерпением ждет дня, когда те, кто бросал в Россию самые резкие слова, будут «убегать туда и соревноваться в поисках деловых возможностей». Он также выразил надежду на скорое наступление этого момента, осудив санкции и прекращение импорта российских энергоресурсов. В заключение он призвал скрестить пальцы в надежде на «здравое решение», которое должны найти президенты США и России. 

В ответ украинское Министерство иностранных дел резко осудило слова премьера Словакии. В официальном заявлении подчеркнули, что после более чем трех лет полной вооруженной агрессии России против Украины Фицо «до сих пор не осознает настоящие причины этой преступной инвазии и опасности сотрудничества с агрессором». 

МИД Украины назвал высказывания Фицо «откровенно агрессивной риторикой» и выразил сожаление, что глава правительства страны — члена ЕС позволяет себе такие слова, направленные против украинского народа, который продолжает героически сопротивляться российской агрессии в интересах безопасности всего европейского континента. 

Ведомство предупредило о недопустимости использования «враждебных фольклорных аналогий» и попыток повысить внутренний политический рейтинг за счет Украины. По их мнению, подобные откровения оскорбляют память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвы тех, кто борется за свободу. 

В заключение МИД Украины подчеркнул, что слова Фицо резко контрастируют с духом добрососедства, солидарности и взаимного уважения, которые словацкий народ постоянно проявляет к Украине, и заявил, что премьер не уважает даже собственных сограждан.
украинцы Украина Словакия
