Киев в ярости: Роберт Фицо сравнил Украину с травой, которую топчут дерущиеся слоны



Фицо написал в Facebook: «Помните старую африканскую истину, которую я часто повторяю? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, траву всегда топчут. Как бы ни закончились переговоры 15 августа, пострадает трава, в данном случае — Украина ». При этом он подчеркнул, что конфликт в Украине имеет глубокие корни в недавней истории и не имеет военного решения. Премьер также заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО

По мнению Фицо, Запад использовал ее для попытки ослабить Россию, что не удалось, и Украина будет вынуждена дорого за это расплачиваться. Конфликт мог закончиться еще в апреле 2022 года, через два месяца после начала, но «несколько западных политиков этому помешали», заявил словацкий лидер, не уточняя деталей.









Фицо с иронией отметил, что с нетерпением ждет дня, когда те, кто бросал в Россию самые резкие слова, будут «убегать туда и соревноваться в поисках деловых возможностей». Он также выразил надежду на скорое наступление этого момента, осудив санкции и прекращение импорта российских энергоресурсов. В заключение он призвал скрестить пальцы в надежде на «здравое решение», которое должны найти президенты США и России.





В ответ украинское Министерство иностранных дел резко осудило слова премьера Словакии. В официальном заявлении подчеркнули, что после более чем трех лет полной вооруженной агрессии России против Украины Фицо «до сих пор не осознает настоящие причины этой преступной инвазии и опасности сотрудничества с агрессором».

МИД Украины назвал высказывания Фицо «откровенно агрессивной риторикой» и выразил сожаление, что глава правительства страны — члена ЕС позволяет себе такие слова, направленные против украинского народа, который продолжает героически сопротивляться российской агрессии в интересах безопасности всего европейского континента.









Ведомство предупредило о недопустимости использования «враждебных фольклорных аналогий» и попыток повысить внутренний политический рейтинг за счет Украины. По их мнению, подобные откровения оскорбляют память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвы тех, кто борется за свободу.

В заключение МИД Украины подчеркнул, что слова Фицо резко контрастируют с духом добрососедства, солидарности и взаимного уважения, которые словацкий народ постоянно проявляет к Украине, и заявил, что премьер не уважает даже собственных сограждан.