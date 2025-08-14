Политики SPD и Stačilo! требуют убрать украинские флаги с госзданий, ANO воздерживается
14 августа 2025
18:00
257
Украинский флаг на здании Национального музея в Праге, вывешенный в знак солидарности с Украиной после российской агрессии, вызывает недовольство у представителей партий SPD и Stačilo!. Лидер SPD Томио Окамура заявляет, что в случае прихода партии к власти украинские флаги с государственных зданий будут немедленно сняты. Также лидер Stačilo! в Пардубицком крае и пресс-секретарь движения Роман Роун выступают против вывешивания флагов иностранных государств на госучреждениях. Заместитель председателя ANO Карел Гавличек воздержался от комментариев, объяснив это подготовкой предвыборной программы и другими более приоритетными задачами.
Роун в видеообращении в соцсетях заявил: «То, что происходит на здании Национального музея, — это стремление угодить Западу и чисто политическая акция. Я категорически с этим не согласен». На фото показан перечеркнутый флаг Украины на здании музея.
Он уточнил: «С точки зрения всего движения официальной позиции нет, я могу говорить как лидер Пардубицкого края. Если это государственное здание и флаг выражает солидарность с атакованной страной, лично у меня проблем нет. Можно дискутировать, была ли Украина действительно атакована…»
На вопрос о возможности спорить с фактами российского нападения Роун ответил: «Это не моя компетенция. На мой взгляд, все началось в 2014 году. Это дело историков, а не политиков. Если флаг выражает солидарность, то логично добавить и палестинский».
На вопрос, как бы он поступил на месте властей, Роун сказал: «Если бы я был министром культуры, я бы не размещал флаги чужих стран на государственных объектах».
SPD обещает немедленно снять флаги
С аналогичной позицией выступает и лидер SPD Томио Окамура: «Если SPD после выборов войдет в правительство, украинские флаги со всех государственных зданий будут сняты в секунду», — написал он на Facebook.
Член SPD и кандидат в депутаты Йиндрих Райхл в предвыборном посте уточнил: «С 4 октября начнется период снятия. Сначала снимем Фиалу, затем украинские флаги с государственных зданий», имея в виду события после выборов 3–4 октября, если SPD попадет в правительство.
ANO воздерживается от комментариев
Фаворит выборов ANO пока не высказывается по поводу флагов. Заместитель председателя партии Карел Гавличек сказал Novinky: «Это их решение. Мы ничем подобным не занимаемся. Сейчас мы готовим программу, у нас есть более важные вопросы, чем флаги».
Юрист Конституционного права Университета Карлова Ондржей Прейс отмечает, что новый кабинет сможет регулировать использование государственных зданий: «Возможное новое правительство и министры смогут устанавливать правила для госучреждений и подконтрольных организаций».
При этом Прейс указывает на более простой путь: директора Национального музея и Национального технического музея назначает и снимает с должности министр культуры.
История флага на Национальном музее
Действующий министр культуры Мартин Бакса (ODS) ранее отмечал, что флаги на Национальном музее и других учреждениях были решением директоров, а не указом министра. В то же время ODS публиковала пост: «Украинский флаг на Национальном музее останется. Мартин Бакса, министр культуры».
Наиболее обсуждаемым остается именно флаг на здании Национального музея на Вацлавской площади. Генеральный директор Михал Лукаш называл его символом солидарности с атакованной страной и украинскими музейщиками.
В марте 2023 года 14 человек получили штраф за попытку сорвать флаг во время антиправительственной демонстрации. Противники флага и помощи Украине собирались на Вацлавской площади и 17 ноября прошлого года.
