Политики SPD и Stačilo! требуют убрать украинские флаги с госзданий, ANO воздерживается





Роун в видеообращении в соцсетях заявил: «То, что происходит на здании Национального музея, — это стремление угодить Западу и чисто политическая акция. Я категорически с этим не согласен». На фото показан перечеркнутый флаг Украины на здании музея.



Он уточнил: «С точки зрения всего движения официальной позиции нет, я могу говорить как лидер Пардубицкого края. Если это государственное здание и флаг выражает солидарность с атакованной страной, лично у меня проблем нет. Можно дискутировать, была ли Украина действительно атакована…»

На вопрос о возможности спорить с фактами российского нападения Роун ответил: «Это не моя компетенция. На мой взгляд, все началось в 2014 году. Это дело историков, а не политиков. Если флаг выражает солидарность, то логично добавить и палестинский».





На вопрос, как бы он поступил на месте властей, Роун сказал: «Если бы я был министром культуры, я бы не размещал флаги чужих стран на государственных объектах».





SPD обещает немедленно снять флаги





С аналогичной позицией выступает и лидер SPD Томио Окамура : «Если SPD после выборов войдет в правительство , украинские флаги со всех государственных зданий будут сняты в секунду», — написал он на Facebook.

Член SPD и кандидат в депутаты Йиндрих Райхл в предвыборном посте уточнил: «С 4 октября начнется период снятия. Сначала снимем Фиалу, затем украинские флаги с государственных зданий», имея в виду события после выборов 3–4 октября, если SPD попадет в правительство.





ANO воздерживается от комментариев





Фаворит выборов ANO пока не высказывается по поводу флагов. Заместитель председателя партии Карел Гавличек сказал Novinky: «Это их решение. Мы ничем подобным не занимаемся. Сейчас мы готовим программу, у нас есть более важные вопросы, чем флаги».

Юрист Конституционного права Университета Карлова Ондржей Прейс отмечает, что новый кабинет сможет регулировать использование государственных зданий: «Возможное новое правительство и министры смогут устанавливать правила для госучреждений и подконтрольных организаций».





При этом Прейс указывает на более простой путь: директора Национального музея и Национального технического музея назначает и снимает с должности министр культуры.





История флага на Национальном музее

Действующий министр культуры Мартин Бакса (ODS) ранее отмечал, что флаги на Национальном музее и других учреждениях были решением директоров, а не указом министра. В то же время ODS публиковала пост: «Украинский флаг на Национальном музее останется. Мартин Бакса, министр культуры».





Наиболее обсуждаемым остается именно флаг на здании Национального музея на Вацлавской площади. Генеральный директор Михал Лукаш называл его символом солидарности с атакованной страной и украинскими музейщиками.



