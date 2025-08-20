«Мы умеем убивать русских, вы еще нет». Дипломат объяснил, почему НАТО нужна Украина





«Мы понимаем, что никто не хочет воевать. Но если завтра Россия нападет на страну НАТО , и при этом Украина не будет на стороне альянса, это будет гораздо сложнее, чем с Украиной. Подумайте также о том, что Украина является добавленной ценностью для НАТО. Украина сражается и умеет убивать русских, а вы пока нет», — цитирует Боднара Polsat News.

Посол подчеркнул, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО и в будущем стать полноправным членом альянса. «Сегодня мы не требуем членства в НАТО. Наша просьба — чтобы нам сегодня было отправлено приглашение, чтобы Украина знала, что после войны она не останется одна», — сказал он.





Украина стремится войти в НАТО уже долгое время. По словам президента страны Владимира Зеленского, это лучшая гарантия безопасности, чтобы Россия не напала в третий раз.









Однако против членства Украины выступают США , а также Венгрия Словакия . Президент Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Украина в НАТО не войдет.

Трамп обсудил с Зеленским и европейскими лидерами возможные гарантии безопасности для Украины. Среди рассматриваемых мер — предоставление Украине защиты, аналогичной статье 5 Североатлантического договора.