«Мы умеем убивать русских, вы еще нет». Дипломат объяснил, почему НАТО нужна Украина
20 августа 2025
21:00
390
Украинский посол в Польше Василий Боднар заявил, что Североатлантический альянс нуждается в Украине, поскольку она умеет вести боевые действия против России, тогда как НАТО пока нет. Об этом он сказал в интервью Polsat News, добавив, что Украина сейчас не требует членства в НАТО, а просит прислать официальное приглашение, которое после войны гарантирует, что страна не останется одна.
«Мы понимаем, что никто не хочет воевать. Но если завтра Россия нападет на страну НАТО, и при этом Украина не будет на стороне альянса, это будет гораздо сложнее, чем с Украиной. Подумайте также о том, что Украина является добавленной ценностью для НАТО. Украина сражается и умеет убивать русских, а вы пока нет», — цитирует Боднара Polsat News.
Посол подчеркнул, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО и в будущем стать полноправным членом альянса. «Сегодня мы не требуем членства в НАТО. Наша просьба — чтобы нам сегодня было отправлено приглашение, чтобы Украина знала, что после войны она не останется одна», — сказал он.
Украина стремится войти в НАТО уже долгое время. По словам президента страны Владимира Зеленского, это лучшая гарантия безопасности, чтобы Россия не напала в третий раз.
Однако против членства Украины выступают США, а также Венгрия и Словакия. Президент Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Украина в НАТО не войдет.
Трамп обсудил с Зеленским и европейскими лидерами возможные гарантии безопасности для Украины. Среди рассматриваемых мер — предоставление Украине защиты, аналогичной статье 5 Североатлантического договора.
