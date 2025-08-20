ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

«Мы умеем убивать русских, вы еще нет». Дипломат объяснил, почему НАТО нужна Украина

Новости и статьи
20 августа 2025
21:00
390
Украинский посол в Польше Василий Боднар заявил, что Североатлантический альянс нуждается в Украине, поскольку она умеет вести боевые действия против России, тогда как НАТО пока нет. Об этом он сказал в интервью Polsat News, добавив, что Украина сейчас не требует членства в НАТО, а просит прислать официальное приглашение, которое после войны гарантирует, что страна не останется одна.
«Мы понимаем, что никто не хочет воевать. Но если завтра Россия нападет на страну НАТО, и при этом Украина не будет на стороне альянса, это будет гораздо сложнее, чем с Украиной. Подумайте также о том, что Украина является добавленной ценностью для НАТО. Украина сражается и умеет убивать русских, а вы пока нет», — цитирует Боднара Polsat News.

Посол подчеркнул, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО и в будущем стать полноправным членом альянса. «Сегодня мы не требуем членства в НАТО. Наша просьба — чтобы нам сегодня было отправлено приглашение, чтобы Украина знала, что после войны она не останется одна», — сказал он.

Украина стремится войти в НАТО уже долгое время. По словам президента страны Владимира Зеленского, это лучшая гарантия безопасности, чтобы Россия не напала в третий раз.

Однако против членства Украины выступают США, а также Венгрия и Словакия. Президент Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Украина в НАТО не войдет.

Трамп обсудил с Зеленским и европейскими лидерами возможные гарантии безопасности для Украины. Среди рассматриваемых мер — предоставление Украине защиты, аналогичной статье 5 Североатлантического договора.
НАТО украинцы Украина Европа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
20 АВГУСТА 2025
376
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАИ В ПРАГЕ 6 ЧАСТИЧНО НЕ БУДУТ ХОДИТЬ С 20 ПО 31 АВГУСТА
18:00
20 АВГУСТА 2025
857
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
16:30
20 АВГУСТА 2025
596
ОБЩЕСТВО
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ЧАСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
15:00
20 АВГУСТА 2025
1125
ОБЩЕСТВО
НА САМОЙ ВЫСОКОЙ БАШНЕ ЧЕХИИ ОТКРЫЛАСЬ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТУРИСТОВ
13:30
20 АВГУСТА 2025
935
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ, НА РОССИЮ НУЖНО ДАВИТЬ САНКЦИЯМИ
12:00
20 АВГУСТА 2025
969
ЭКОНОМИКА
В СЛОВАКИЮ И ВЕНГРИЮ СНОВА ПОСТУПАЕТ РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ
11:00
20 АВГУСТА 2025
1290
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ M&M REALITY ОШТРАФОВАНА ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ
21:00
19 АВГУСТА 2025
950
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОЛОВИНА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИМЕЕТ РАБОТУ
16:30
19 АВГУСТА 2025
1218
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВО ГЕЕВ И ЛЕСБИЯНОК НА БРАК И УСЫНОВЛЕНИЕ
15:00
19 АВГУСТА 2025
6679
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПОВЫШАЕТ ШТРАФ ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД: СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
13:30
19 АВГУСТА 2025
2500
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ В ЕГИПТЕ РАНИЛ МОРСКУЮ ЧЕРЕПАХУ, ВЫРЕЗАВ СВОЕ ИМЯ НА ПАНЦИРЕ
12:00
19 АВГУСТА 2025
2305
ОБЩЕСТВО
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СЛОВАКИИ ВЫРАСТЕТ ДО 915 ЕВРО. ОНА БУДЕТ НЕМНОГО НИЖЕ, ЧЕМ В ЧЕХИИ
10:30
19 АВГУСТА 2025
1637
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ: КАЖДЫЙ, КТО ПРИЗЫВАЕТ К ВЫХОДУ ИЗ ЕС И НАТО, НАНОСИТ УЩЕРБ ЧЕХИИ
09:00
19 АВГУСТА 2025
1716
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ ГОТОВЫ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
08:00
19 АВГУСТА 2025
2461
ПОЛИТИКА
ВСТРЕЧА ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО СОГЛАСОВАНА