Что будет с украинскими беженцами в Чехии? Программа ANO умалчивает
7 сентября 2025
18:00
По состоянию на сегодня в Чехии проживает 386 000 беженцев из Украины. Многие работают, учатся и хотят остаться в стране. В предвыборной программе партии ANO, фаворита октябрьских парламентских выборов, украинские беженцы не упоминаются. При этом председатель ANO Андрей Бабиш в июне заявлял, что украинцы должны вернуться домой после войны, но в том же месяце говорил, что «они нам нужны». Ясности по позиции партии перед выборами программа не дает.
В середине июня Бабиш в видео на своих соцсетях утверждал: «Мы говорим четко: беженцы должны вернуться домой после окончания войны». Около недели спустя в другом видео он говорил иначе: «У нас здесь есть украинцы, которые приехали до войны, и они нам крайне нужны, но нужны и те, кто приехал после войны. Agrofert нанимает 1 600 украинцев».
Беженцам в Чехии ежегодно продлевается временная защита на один год, сейчас она действует до марта 2026 года. Страны ЕС договорились о ее продлении до марта 2027 года. Однако остается вопрос, что будет с защитой в случае перемирия или мира в Украине.
Программа ANO упоминает этот вариант лишь в контексте возможного приезда других иностранцев: «Мы не допустим приезд новых мигрантов, представляющих угрозу безопасности на нашей территории. Активно предотвратим прежде всего угрозы, связанные с возможным окончанием войны в Украине, такие как возвращение организованной преступности или контрабанда оружия», — говорится в документе в разделе «Стоп иностранным военным ветеранам и исламистам».
Чешские аналитики предупреждают, что после окончания войны многие мужчины могут вернуться к своим семьям. Но украинских беженцев, которые уже живут в Чехии и вносят значительный вклад в экономику, программа ANO не рассматривает. В части, посвященной миграции, упоминаются иностранцы в целом: «Один из основных столпов нашей политики — отказ от миграционного пакта, нулевая толерантность к незаконной миграции и реально эффективная интеграция иностранцев в чешское общество. Мы не хотим параллельных миров или сообществ, оторванных от чешской культуры».
Программы других партий более конкретны. Коалиция Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) пишет: «Те, кто был вынужден бежать из Украины и хочет остаться у нас, являются естественной частью нашего общества и интегрированы в рынок труда». Также планируется «усиление интеграции украинских беженцев через избранные программы».
STAN ставит целью «долгосрочную интеграцию и поддержку украинских беженцев в Чехии». Пиратская партия подчеркивает: «Украина борется и за нас, поэтому мы будем поддерживать ее через сильную и единую Европу».
SPD занимает противоположную позицию: «Никаких пособий для иностранцев и неприспособленных! Помощь добропорядочным гражданам. Пересмотр пребывания украинцев».
У ANO избиратели ориентируются только на заявления политиков, часто противоречивые. Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек в марте заявил: «Если они захотят остаться, они должны работать, платить налоги и не получать специальные пособия». В эту категорию не попадут, например, пенсионеры или матери с детьми.
