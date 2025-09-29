ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Президент Чехии напомнил Бабишу о законе про конфликт интересов

29 сентября 2025
15:00
Президент Чехии Петр Павел утром встретился с лидером оппозиционного движения ANO Андреем Бабишем. Он попросил бывшего премьера уточнить, каким образом тот собирается выполнять требования закона о конфликте интересов, если после выборов получит поручение формировать правительство. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. До парламентских выборов, которые состоятся в пятницу и субботу, Павел больше не планирует проводить переговоры с лидерами партий.
О предстоящей встрече президент сообщил еще две недели назад, однако точную дату стороны до последнего момента не разглашали.

Часть юристов считает, что действующее законодательство исключает возможность для Бабиша занять пост премьера, если он не избавится от компании Agrofert. Сам политик ранее заявил, что в случае победы ANO он найдет решение, соответствующее закону. «Вариантов, конечно, много, и я не стану заранее раскрывать, какой из них выберу. Предполагаю, что господин президент будет руководствоваться конституцией», — отметил Бабиш в середине сентября.


Павел также поинтересовался у Бабиша его позицией относительно дела Čapí hnízdo. В конце июня Высший суд в Праге отменил оправдательный приговор Городского суда, вынесенный в феврале 2023 года, указав, что в ряде действий усматриваются признаки преступлений. Дело вновь вернется в городскую инстанцию, которая обязана учесть правовую позицию апелляционного суда. Для продолжения процесса Палата депутатов должна будет еще раз лишить Бабиша парламентской неприкосновенности.

Кроме того, глава государства обсудил с лидером ANO его планы на случай победы и возможные источники поддержки будущего кабинета. 
политика Чехия ANO Андрей Бабиш
