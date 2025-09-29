Президент Чехии напомнил Бабишу о законе про конфликт интересов

Новости и статьи 29 сентября 2025 15:00 346

Президент Чехии Петр Павел утром встретился с лидером оппозиционного движения ANO Андреем Бабишем. Он попросил бывшего премьера уточнить, каким образом тот собирается выполнять требования закона о конфликте интересов, если после выборов получит поручение формировать правительство. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. До парламентских выборов, которые состоятся в пятницу и субботу, Павел больше не планирует проводить переговоры с лидерами партий.