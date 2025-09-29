Назначать или не назначать? Сразу после выборов Петра Павела может ждать дилемма

Новости и статьи 29 сентября 2025 16:30 2585

Сразу после октябрьских выборов президента Чехии Петра Павела может ожидать непростое решение: назначать ли на министерские посты политиков, которые выступают за выход страны из НАТО и Европейского союза. Такой сценарий способен в будущем поставить под угрозу прозападную ориентацию Чехии.