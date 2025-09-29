Назначать или не назначать? Сразу после выборов Петра Павела может ждать дилемма
Сразу после октябрьских выборов президента Чехии Петра Павела может ожидать непростое решение: назначать ли на министерские посты политиков, которые выступают за выход страны из НАТО и Европейского союза. Такой сценарий способен в будущем поставить под угрозу прозападную ориентацию Чехии.
Фаворит предстоящего голосования – движение ANO – выступать за выход из НАТО и ЕС не планирует. Но это не касается его возможных партнеров по коалиции – движений SPD и Stačilo.
Еще весной Павел признал, что для него подобная ситуация станет проблемой. Недавно он уточнил, что не хочет затягивать процесс и выдвигать предварительные условия. Позже – во время лекции и дебатов в Гарвардском университете в США – президент отметил, что в Чехии может победить популизм, однако «кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе страны, скорее всего, не будет».
Пока Павел избегает ясных заявлений, делая ставку на то, что ANO не допустит выхода Чехии ни из НАТО, ни из ЕС.
Позиция ANO
Заместитель председателя ANO Карел Гавличек подчеркнул, что обсуждать выход Чехии из НАТО или Евросоюза неприемлемо. Играть с этой темой – значит потерять престиж, деньги, позиции в Европе и подвергнуть страну большой опасности, считает он.
Лидер ANO Андрей Бабиш также отверг предположение, что инициатива движения о всеобщем референдуме направлена на уступки потенциальным союзникам – SPD и Stačilo.
Позиция SPD
Глава SPD Томио Окамура заявил: «В случае референдума о НАТО я бы на уровне личных ощущений проголосовал за выход».
SPD уже давно выступает за проведение плебисцитов по членству Чехии в НАТО и ЕС. Депутат Люция Шафранкова уточнила, что в реальности это возможно не раньше чем через пять лет – после завершения мандата следующего правительства. При этом сам Окамура считает, что ждать нет смысла: референдум, по его словам, должен состояться тогда, когда этого потребуют граждане и соберут необходимые подписи.
Позиция Stačilo
В предвыборной программе движения Stačilo прописано намерение организовать референдум о будущем членстве Чехии в НАТО и ЕС. Там заявляют, что страна будет противостоять централизации в институтах ЕС и их «идеологическому экстремизму». Если изменить курс не получится, движение предлагает «готовить коллективный выход из ЕС совместно с другими государствами».
По мнению политолога Йозефа Млейнка из Карлова университета, представители Stačilo понимают, что их программу реализовать невозможно, но рассчитывают на максимальный электоральный результат и выгодные позиции для коалиционных переговоров.
Юридические барьеры
Даже в случае договоренностей провести референдум быстро не получится. Для закона об общенародном плебисците требуется согласие Сената, а конституционные поправки возможны лишь при поддержке 3/5 присутствующих сенаторов. Оппозиции нужно абсолютное большинство, которое сейчас контролируют правящие партии, и до следующих выборов в Сенат это не изменится, говорит политолог Майкл Драшар.
