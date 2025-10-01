Экономисты: выселение украинцев не создаст рабочих мест для чехов и не снизит аренду





Окамура утверждает, что государство тратит средства на пособия по безработице, в то время как вакансии остаются незаполненными. Фирмам брать дешевле украинцев, чем чехов, сказал он в интервью . Лидер SPD предлагает ежемесячно проверять, работают ли в Чехии только те иностранцы , которые занимают вакансии, неинтересные чехам, а остальных – выселять.

Экономическая реальность показывает другое. В Чехии работает 267 000 украинцев с временной защитой или видом на жительство, тогда как на конец августа число официально зарегистрированных безработных составило 333 624 человека. Однако из них лишь около 312 000 могли бы сразу выйти на работу, и это далеко не однородная группа: более 42 000 человек имеют инвалидность, свыше 5 000 – несовершеннолетние, многие ищут неполную занятость.









«На практике на свободные места могли бы выйти примерно 150 000 человек. Даже при уходе всех украинцев потребность в работниках не была бы полностью закрыта», – пояснил Томаш Эрвин Домбровский из Alma Career Czech. По его словам, украинцы сконцентрированы в регионах с высокой потребностью в рабочей силе, кроме Карловарского и части Либерецкого краев, где их больше, чем требуется.

Главный экономист Investika Вит Градил добавил, что уход украинцев не приведет к значительному росту зарплат. Во многих компаниях просто нет возможности увеличивать выплаты. Взамен потребуются рабочие из Индии, Филиппин, Монголии, Вьетнама, Казахстана и других стран.





Предприниматель Павел Ира из Карловарского края подтвердил, что чехи не хотят работать на тяжёлых должностях. Аналогично, представители ресторанного бизнеса предупреждают о риске снижения качества обслуживания без украинских работников.









Что касается рынка жилья, то Окамура считает, что уход украинцев снизил бы арендную плату наполовину. Эксперты называют это необоснованным: нет точной статистики, где проживают украинцы, и цены на аренду в Чехии растут из-за нехватки нового строительства и изменения структуры домохозяйств.

В целом экономисты предупреждают: выселение украинцев не решит проблему безработицы среди чехов, не поднимет зарплаты и не снизит аренду жилья, но создаст дефицит рабочей силы и давление на рынок труда со стороны других иностранных работников.