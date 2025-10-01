ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Экономисты: выселение украинцев не создаст рабочих мест для чехов и не снизит аренду

Новости и статьи
1 октября 2025
18:00
1533
Предложение лидера SPD Томио Окамуры о создании рабочих мест для чешских граждан за счет выселения украинских беженцев эксперты называют экономически необоснованным. По их мнению, на вакансии, занимаемые украинцами, просто нет подходящих чехов, а эффект от такого шага может быть скорее отрицательным.
Окамура утверждает, что государство тратит средства на пособия по безработице, в то время как вакансии остаются незаполненными. Фирмам брать дешевле украинцев, чем чехов, сказал он в интервью. Лидер SPD предлагает ежемесячно проверять, работают ли в Чехии только те иностранцы, которые занимают вакансии, неинтересные чехам, а остальных – выселять. 

Экономическая реальность показывает другое. В Чехии работает 267 000 украинцев с временной защитой или видом на жительство, тогда как на конец августа число официально зарегистрированных безработных составило 333 624 человека. Однако из них лишь около 312 000 могли бы сразу выйти на работу, и это далеко не однородная группа: более 42 000 человек имеют инвалидность, свыше 5 000 – несовершеннолетние, многие ищут неполную занятость. 

«На практике на свободные места могли бы выйти примерно 150 000 человек. Даже при уходе всех украинцев потребность в работниках не была бы полностью закрыта», – пояснил Томаш Эрвин Домбровский из Alma Career Czech. По его словам, украинцы сконцентрированы в регионах с высокой потребностью в рабочей силе, кроме Карловарского и части Либерецкого краев, где их больше, чем требуется. 

Главный экономист Investika Вит Градил добавил, что уход украинцев не приведет к значительному росту зарплат. Во многих компаниях просто нет возможности увеличивать выплаты. Взамен потребуются рабочие из Индии, Филиппин, Монголии, Вьетнама, Казахстана и других стран. 

Предприниматель Павел Ира из Карловарского края подтвердил, что чехи не хотят работать на тяжёлых должностях. Аналогично, представители ресторанного бизнеса предупреждают о риске снижения качества обслуживания без украинских работников. 

Что касается рынка жилья, то Окамура считает, что уход украинцев снизил бы арендную плату наполовину. Эксперты называют это необоснованным: нет точной статистики, где проживают украинцы, и цены на аренду в Чехии растут из-за нехватки нового строительства и изменения структуры домохозяйств. 

В целом экономисты предупреждают: выселение украинцев не решит проблему безработицы среди чехов, не поднимет зарплаты и не снизит аренду жилья, но создаст дефицит рабочей силы и давление на рынок труда со стороны других иностранных работников. 
Томио Окамура политика украинцы Украина
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
394
ОБЩЕСТВО
В ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ СКОНЧАЛАСЬ САМАЯ ПОЖИЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕХИИ, РОЖДЕННАЯ В 1917 ГОДУ
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1140
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА УЛИЦУ ВЫСОЧАНСКУЮ В ПРАГЕ ИЗ-ЗА МИНЫ
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
857
ОБЩЕСТВО
ПАССАЖИРЫ ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА С 1 ОКТЯБРЯ СМОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ 2 ЛИТРА ЖИДКОСТИ В РУЧНОЙ КЛАДИ
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
2306
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩАТЬ О НАЕМНЫХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
988
ОБЩЕСТВО
КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1694
ПОЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ К НАРОДУ: НАМ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОСТАВИТ СТРАНУ НА ПРОИЗВОЛ РОССИИ
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2240
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ ПРОЩАЕТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С ГИГАНТСКИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФИЦИТОМ В 286 МИЛЛИАРДОВ КРОН
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2270
ОБЩЕСТВО
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЧЕХИИ В РОССИИ ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1918
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫ ВАРЫ БЫСТРЕЕ: НОВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ D6 УСКОРЯТ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД ЧЕХИИ
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2741
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА УСНУЛ У ВЪЕЗДА В ГАРАЖ. ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ ЛЮДЕЙ ОН ПОГИБ
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1593
ОБЩЕСТВО
ВЫСЫХАЮЩИЙ ПАРК ŽIDOVSKÉ PECE В ПРАГЕ ЖДЕТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1484
ПОЛИТИКА
ВЛАСТИ ЧЕХИИ ЗАПРЕТИЛИ НЕАККРЕДИТОВАННЫМ РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ВЪЕЗД В СТРАНУ
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2412
ОБЩЕСТВО
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КБЕЛЫ УБИЛИ 90-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1821
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ НА 48 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ ВО ФРАНЦИИ И 15 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2294
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ РЕШИЛ В МЕТРО ПООБЩАТЬСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ПОКАЗЫВАЛА ЕМУ, КАК ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ БИЛЕТ