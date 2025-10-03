ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Итоги саммита в Копенгагене — Чехия в ядре антимиграционной коалиции

3 октября 2025
19:00
484
17 европейских государств, включая Чехию, договорились о совместных действиях по усилению защиты границ, борьбе с нелегальными перевозчиками мигрантов и совершенствованию законодательства в сфере предоставления убежища. Совместное заявление было опубликовано по итогам саммита Европейского политического сообщества (EPC), завершившегося в Копенгагене.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил в сети X, что это является «успешным продолжением работы над формированием сильной коалиции стран против нелегальной миграции».
К декларации присоединились представители Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Германии, Греции, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании. По их мнению, проблема миграции требует комплексного подхода на всех уровнях, включая поиск новых решений, позволяющих оперативно реагировать на миграционные потоки.

В заявлении подчеркивается необходимость решительных шагов против преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, а также усиления контроля границ. «Необходимо обеспечить, чтобы компетентные органы имели полномочия, данные и ресурсы», — говорится в документе. Среди предложений — поиск новых способов эффективной борьбы с преступными сетями, единая позиция по политике возврата мигрантов и использование дипломатических и визовых инструментов. Кроме того, планируется развитие партнерств с третьими странами для ускорения рассмотрения заявлений и снижения миграционного давления.

Отдельное внимание уделено мерам в странах происхождения и транзита мигрантов. Участники намерены поддерживать деятельность Международной организации по миграции (IOM) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в том числе программы по созданию рабочих мест, развитию образования и содействию добровольным возвращениям. «Без комплексного изменения подхода к миграции невозможно обеспечить эффективную защиту границ. Нужно создавать новые структуры, партнерства и проекты», — отмечается в документе.

По словам Фиалы, среди подписантов достигнуто единодушие в вопросе необходимости борьбы с перевозчиками мигрантов, разработки инновационных методов охраны границ и проведения быстрых и действенных депортаций тех, кто нелегально прибывает в Европу.

«Чехия последовательно выступает за жесткое ужесточение миграционной политики ЕС. Нам удается заручаться поддержкой все большего числа стран и Европейской комиссии. Благодаря этому Европа ясно осознает, что обязана строго защищать свои внешние границы и противостоять нелегальной миграции», — подчеркнул премьер-министр.
иммиграция Чехия Европа
