Итоги саммита в Копенгагене — Чехия в ядре антимиграционной коалиции



Úspěšně pokračujeme v naší práci na silné koalici zemí proti nelegální migraci. Dnes jsem spolu s lídry z Velké Británie, Andorry, Rakouska, Belgie, Bulharska, Kypru, Dánska, Německa, Řecka, Itálie, Malty, Nizozemska, Polska, Švédska, Rumunska a Portugalska vydal prohlášení o… pic.twitter.com/aFNchDqrWM — Petr Fiala (@P_Fiala) October 2, 2025 Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) заявил в сети X, что это является «успешным продолжением работы над формированием сильной коалиции стран против нелегальной миграции».

К декларации присоединились представители Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Германии, Греции, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании. По их мнению, проблема миграции требует комплексного подхода на всех уровнях, включая поиск новых решений, позволяющих оперативно реагировать на миграционные потоки.





В заявлении подчеркивается необходимость решительных шагов против преступных группировок, занимающихся контрабандой людей, а также усиления контроля границ. «Необходимо обеспечить, чтобы компетентные органы имели полномочия, данные и ресурсы», — говорится в документе. Среди предложений — поиск новых способов эффективной борьбы с преступными сетями, единая позиция по политике возврата мигрантов и использование дипломатических и визовых инструментов. Кроме того, планируется развитие партнерств с третьими странами для ускорения рассмотрения заявлений и снижения миграционного давления.









Отдельное внимание уделено мерам в странах происхождения и транзита мигрантов. Участники намерены поддерживать деятельность Международной организации по миграции (IOM) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в том числе программы по созданию рабочих мест, развитию образования и содействию добровольным возвращениям. «Без комплексного изменения подхода к миграции невозможно обеспечить эффективную защиту границ. Нужно создавать новые структуры, партнерства и проекты», — отмечается в документе.