Победа Бабиша и трудные переговоры: каким будет новое правительство Чехии

Новости и статьи 5 октября 2025 13:50 1464

В Чехии завершились выборы в Палату депутатов, по итогам которых победу одержало движение ANO во главе с Андреем Бабишем. Оно получило почти 34,6% голосов и будет представлено в парламенте 80 депутатами. На втором месте оказалась коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) с результатом 23,3%, третьим стало движение STAN с 11,2%. В парламент также прошли Пиратская партия, SPD и движение Motoristé sobě.