Победа Бабиша и трудные переговоры: каким будет новое правительство Чехии

5 октября 2025
13:50
В Чехии завершились выборы в Палату депутатов, по итогам которых победу одержало движение ANO во главе с Андреем Бабишем. Оно получило почти 34,6% голосов и будет представлено в парламенте 80 депутатами. На втором месте оказалась коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) с результатом 23,3%, третьим стало движение STAN с 11,2%. В парламент также прошли Пиратская партия, SPD и движение Motoristé sobě.
Президент Петр Павел проводит на Пражском граде консультации с лидерами партий, прошедших в парламент. В воскресенье он встречается с Андреем Бабишем, действующим премьером Петром Фиалой (ODS), главой KDU-ČSL Мареком Выборным, лидером TOP 09 Маркетой Пекаровой Адамовой и председателем STAN Витом Ракушаном. В понедельник ожидаются новые встречи.

Андрей Бабиш сообщил, что президент пока не поручил ему формировать правительство, назвав такое решение преждевременным. Однако переговоры о будущей коалиции уже начались. В субботу вечером лидер ANO встретился с представителями SPD и Motoristů.

Возможные сценарии коалиции
  • ANO предпочло бы создать однопартийное правительство с внешней поддержкой, заявила заместитель председателя движения Алена Шиллерова.
  • SPD готово войти в коалицию и претендует на ключевые министерства – внутренних дел, обороны и транспорта. Лидер партии Томио Окамура заявил, что в правительство должны войти эксперты, а не депутаты.
  • Motoristé sobě также намерены войти в правительство. Их цель – сбалансированный государственный бюджет через четыре года. 

Реакции и позиции
  • Вице-председатель ANO Карел Гавличек заявил, что пока не обсуждались конкретные условия возможного соглашения с SPD и Motoristů. Он подчеркнул, что движение не намерено отказываться от приверженности ЕС и НАТО.
  • По словам Петра Фиалы (ODS), победитель выборов должен получить мандат на формирование правительства. Он отметил, что нынешние правительственные партии будут готовиться к работе в оппозиции.
  • Глава KDU-ČSL Марек Выборный подчеркнул, что ответственность за поиск большинства лежит на Андрее Бабише. Он также заявил, что не видит возможности сотрудничества с ним на правительственном уровне.

Итоги голосования в регионах и за границей
В Устецком крае ANO сохранило лидерство, получив 7 мандатов из 13. Явка составила 61,96% – одна из самых низких по стране.

За границей проголосовало почти 28 000 человек, что более чем вдвое превышает показатель предыдущих выборов. Там победу одержала коалиция Spolu (свыше 39%), тогда как ANO получило менее 4%. Исключением стали голоса чешских избирателей в России, Белоруссии, Ираке и Сирии, где ANO показало лучший результат.

Другие события
  • В январе может пройти досрочный съезд ODS, который изберет новое руководство партии.
  • Бывший президент Вацлав Клаус появился в компании нового депутата от Motoristů Филипа Турека, открыто поддержав эту партию.
  • Бывший лидер KDU-ČSL и TOP 09 Мирослав Калоусек отметил, что благодаря «кружкованию» (персональным предпочтительным голосам) христианские демократы получили 16 мандатов, что значительно превышает их обычный электоральный потенциал.
  • В Кладно состоялся референдум о запрете азартных игр, но из-за низкой явки (около четверти избирателей) он признан недействительным.

Президент Павел должен выступить с официальным заявлением о консультациях и переговорах в воскресенье вечером. Будущее правительство Чехии пока остается неопределенным: решающими станут договоренности между ANO, SPD и Motoristů.
выборы Чехия ANO Андрей Бабиш
