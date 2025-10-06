От одного до трех: министерский аппетит лидера SPD
6 октября 2025
16:00
1895
Продолжаются консультации президента Чехии Петра Павела с лидерами партий по итогам выборов. После встреч с представителями Пиратской партии и движения SPD президент провел переговоры с главой партии «Мотористы».
Лидер движения SPD заявил о намерении войти в состав нового кабинета министров, отметив, что партия рассчитывает получить от одного до трех ведомств. Обсуждения ведутся с председателем победившего на выборах движения ANO. Конкретные министерства не называются, однако ранее звучали, в частности, упоминания о министерстве внутренних дел и образования.
Глава партии «Мотористы» подтвердил, что его политическая сила также будет претендовать на участие в правительстве, отметив формирование в парламенте нового большинства. Целью партии является работа в стабильном кабинете министров.
Со своей стороны лидер Пиратской партии сообщил, что партия намерена получить руководящие посты в Палате представителей. На встрече также затрагивалась тема чешской инициативы по поставкам боеприпасов, важность которой была подчеркнута с точки зрения национальной безопасности.
