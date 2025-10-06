От одного до трех: министерский аппетит лидера SPD

Лидер движения SPD заявил о намерении войти в состав нового кабинета министров, отметив, что партия рассчитывает получить от одного до трех ведомств. Обсуждения ведутся с председателем победившего на выборах движения ANO . Конкретные министерства не называются, однако ранее звучали, в частности, упоминания о министерстве внутренних дел и образования.



Глава



Глава партии «Мотористы» подтвердил, что его политическая сила также будет претендовать на участие в правительстве, отметив формирование в парламенте нового большинства. Целью партии является работа в стабильном кабинете министров.

Со своей стороны лидер Пиратской партии сообщил, что партия намерена получить руководящие посты в Палате представителей. На встрече также затрагивалась тема чешской инициативы по поставкам боеприпасов, важность которой была подчеркнута с точки зрения национальной безопасности.



