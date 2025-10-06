ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

От одного до трех: министерский аппетит лидера SPD

Новости и статьи
6 октября 2025
16:00
1895
Продолжаются консультации президента Чехии Петра Павела с лидерами партий по итогам выборов. После встреч с представителями Пиратской партии и движения SPD президент провел переговоры с главой партии «Мотористы».
Лидер движения SPD заявил о намерении войти в состав нового кабинета министров, отметив, что партия рассчитывает получить от одного до трех ведомств. Обсуждения ведутся с председателем победившего на выборах движения ANO. Конкретные министерства не называются, однако ранее звучали, в частности, упоминания о министерстве внутренних дел и образования.

Глава партии «Мотористы» подтвердил, что его политическая сила также будет претендовать на участие в правительстве, отметив формирование в парламенте нового большинства. Целью партии является работа в стабильном кабинете министров.

Со своей стороны лидер Пиратской партии сообщил, что партия намерена получить руководящие посты в Палате представителей. На встрече также затрагивалась тема чешской инициативы по поставкам боеприпасов, важность которой была подчеркнута с точки зрения национальной безопасности.

Отдельным вопросом консультаций стал возможный конфликт интересов у председателя движения ANO. Назначение нового правительства может быть приостановлено до его разрешения.
политика выборы Чехия Министерство финансов Министерство юстиций
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
474
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЛЬЗЕНЯ НАШЛА НА ТРОТУАРЕ КРУПНУЮ СУММУ И ПЕРЕДАЛА ЕЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
469
ПОЛИТИКА
83 ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН В РЯДАХ «ПИРАТОВ»: РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
627
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ НА НЕДЕЛЮ: ТЕПЛО В СЕРЕДИНЕ, ПОХОЛОДАНИЕ К ВЫХОДНЫМ
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1736
ОБЩЕСТВО
КОАЛИЦИОННЫЙ ПАЗЛ — ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
628
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3%
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2037
ЭКОНОМИКА
75% ЧЕХОВ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЕВРО
08:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2620
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ НАЧАЛ КОНСУЛЬТАЦИИ С АНДРЕЕМ БАБИШЕМ, ОНИ ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2896
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ ФЕНОМЕН: ПРАГМАТИЧНЫЙ БИЗНЕСМЕН МЕНЯЕТ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ СТРАНЫ?
13:50
5 ОКТЯБРЯ 2025
3173
ПОЛИТИКА
ПОБЕДА БАБИША И ТРУДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: КАКИМ БУДЕТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2230
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ПРОБЛЕМЫ НА ВЫБОРАХ С EDOKLADY ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПО ЦИФРОВЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
3003
ПОЛИТИКА
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: ОТ ПАРТИИ ANO В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ 80 ДЕПУТАТОВ
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
4501
ПОЛИТИКА
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ ВЫИГРАЛО ДВИЖЕНИЕ ANO
16:30
4 ОКТЯБРЯ 2025
2088
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О ПРОИСШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ: МУЖЧИНА В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ СТРИЖКОВ ПОГИБ, ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1783
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
3049
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ