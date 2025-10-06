ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

83 процента женщин в рядах «Пиратов»: рекордный результат для парламента

6 октября 2025
19:30
На пост председателя депутатского клуба Чешской пиратской партии единогласно избрана Ольга Рихтерова. Первым заместителем станет бывший лидер партии Иван Бартош. В нынешнем составе фракции насчитывается 18 депутатов — на 14 больше, чем в прошлом созыве.
Чешская Пиратская партия объявила о результатах выборов руководства своей парламентской фракции, которая по итогам осенних выборов 2025 года увеличила свое представительство более чем втрое и насчитывает 18 мандатов.

Ключевые посты в депутатском клубе распределились следующим образом:


  • Председателем единогласно избрана Ольга Рихтерова.
  • Пост первого заместителя занял бывший лидер партии Иван Бартош.
  • В числе заместителей также значатся Катержина Стоянова и Ленка Мартинкова Шпанихелова.

Партийный лидер Зденек Гржиб, комментируя назначения, подчеркнул намерение фракции, ставшей четвертой по численности, получить представительство в органах власти Палаты депутатов. Он также подтвердил, что, работая в оппозиции, «Пираты» сосредоточатся на своих ключевых темах: обеспечении доступности жилья, создании справедливых условий для семей и борьбе с коррупцией.


Примечательно, что новая фракция установила рекорд по гендерному представительству: 83% депутатов от партии (15 из 18) — женщины. 
