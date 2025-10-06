83 процента женщин в рядах «Пиратов»: рекордный результат для парламента

Чешская Пиратская партия объявила о результатах выборов руководства своей парламентской фракции, которая по итогам осенних выборов 2025 года увеличила свое представительство более чем втрое и насчитывает 18 мандатов.



Ключевые посты в депутатском клубе распределились следующим образом:







Председателем единогласно избрана Ольга Рихтерова.

Пост первого заместителя занял бывший лидер партии Иван Бартош.

В числе заместителей также значатся Катержина Стоянова и Ленка Мартинкова Шпанихелова.



Партийный лидер Зденек Гржиб, комментируя назначения, подчеркнул намерение фракции, ставшей четвертой по численности, получить представительство в органах власти Палаты депутатов. Он также подтвердил, что, работая в оппозиции, «Пираты» сосредоточатся на своих ключевых темах: обеспечении доступности жилья, создании справедливых условий для семей и борьбе с коррупцией.







Примечательно, что новая фракция установила рекорд по гендерному представительству: 83% депутатов от партии (15 из 18) — женщины.