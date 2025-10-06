83 процента женщин в рядах «Пиратов»: рекордный результат для парламента
6 октября 2025
19:30
470
На пост председателя депутатского клуба Чешской пиратской партии единогласно избрана Ольга Рихтерова. Первым заместителем станет бывший лидер партии Иван Бартош. В нынешнем составе фракции насчитывается 18 депутатов — на 14 больше, чем в прошлом созыве.
Чешская Пиратская партия объявила о результатах выборов руководства своей парламентской фракции, которая по итогам осенних выборов 2025 года увеличила свое представительство более чем втрое и насчитывает 18 мандатов.
Ключевые посты в депутатском клубе распределились следующим образом:
- Председателем единогласно избрана Ольга Рихтерова.
- Пост первого заместителя занял бывший лидер партии Иван Бартош.
- В числе заместителей также значатся Катержина Стоянова и Ленка Мартинкова Шпанихелова.
Партийный лидер Зденек Гржиб, комментируя назначения, подчеркнул намерение фракции, ставшей четвертой по численности, получить представительство в органах власти Палаты депутатов. Он также подтвердил, что, работая в оппозиции, «Пираты» сосредоточатся на своих ключевых темах: обеспечении доступности жилья, создании справедливых условий для семей и борьбе с коррупцией.
Примечательно, что новая фракция установила рекорд по гендерному представительству: 83% депутатов от партии (15 из 18) — женщины.
