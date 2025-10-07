Президент Чехии предупредил о последствиях сворачивания помощи Украине
7 октября 2025
15:00
1382
Президент Петр Павел в ходе встречи с лидерами партий заявил, что сокращение или прекращение поддержки Украины в рамках боеприпасной инициативы нанесет ущерб в первую очередь самой Чехии. Он подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с международной репутацией страны.
Инициатива по поставкам боеприпасов оказалась в центре политических дебатов после парламентских выборов. Лидер победившего движения ANO Андрей Бабиш неоднократно выражал скептицизм, предлагая передать управление инициативой НАТО. Однако, как отмечают эксперты, альянс не обладает специализированным аппаратом для реализации таких проектов.
Программа уже доказала свою эффективность: в прошлом году Украина получила 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в текущем – еще 1,1 миллиона. Президент Павел отметил, что для Украины эти поставки имеют жизненно важное значение, а для Чехии они укрепляют позиции на международной арене.
Глава государства не видит проблем в обеспечении прозрачности информации об инициативе для всех политических сил. Ожидается, что окончательное решение будет принято с учетом национальных интересов Чехии, ее союзников и партнеров, включая Украину.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
193
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
324
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
555
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
529
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881