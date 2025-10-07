Президент Чехии предупредил о последствиях сворачивания помощи Украине

Президент Петр Павел в ходе встречи с лидерами партий заявил, что сокращение или прекращение поддержки Украины в рамках боеприпасной инициативы нанесет ущерб в первую очередь самой Чехии. Он подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с международной репутацией страны.