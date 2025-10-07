ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Президент Чехии предупредил о последствиях сворачивания помощи Украине

Новости и статьи
7 октября 2025
15:00
1382
Президент Петр Павел в ходе встречи с лидерами партий заявил, что сокращение или прекращение поддержки Украины в рамках боеприпасной инициативы нанесет ущерб в первую очередь самой Чехии. Он подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с международной репутацией страны.
Инициатива по поставкам боеприпасов оказалась в центре политических дебатов после парламентских выборов. Лидер победившего движения ANO Андрей Бабиш неоднократно выражал скептицизм, предлагая передать управление инициативой НАТО. Однако, как отмечают эксперты, альянс не обладает специализированным аппаратом для реализации таких проектов.
Программа уже доказала свою эффективность: в прошлом году Украина получила 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в текущем – еще 1,1 миллиона. Президент Павел отметил, что для Украины эти поставки имеют жизненно важное значение, а для Чехии они укрепляют позиции на международной арене.
Глава государства не видит проблем в обеспечении прозрачности информации об инициативе для всех политических сил. Ожидается, что окончательное решение будет принято с учетом национальных интересов Чехии, ее союзников и партнеров, включая Украину.
Украина политика Чехия выборы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
193
ОБЩЕСТВО
ДОХОДЫ ОТ ПРОСТИТУЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ПОСТАНОВИЛ ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД ЧЕХИИ
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
324
ПОЛИТИКА
КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ MOTORISTÉ ВЫЗВАЛ ОПАСЕНИЯ ЭКОЛОГОВ
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
555
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ МУЖЧИН ПОПАЛИСЬ НА КРАЖЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
529
ОБЩЕСТВО
11 ОКТЯБРЯ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ФЛОРЕНЦ И ВЫСОЧАНСКА
12:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
840
ЭКОНОМИКА
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ФРИДРИХ МЕРЦ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 2035 ГОДА
11:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1047
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ МАССОВО ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ЗА РУЛЁМ
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ О ФАЛЬШИВЫХ БАНКИРАХ
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
ОБЩЕСТВО
АНДРЕЙ БАБИШ ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЛЬЗЕНЯ НАШЛА НА ТРОТУАРЕ КРУПНУЮ СУММУ И ПЕРЕДАЛА ЕЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
ПОЛИТИКА
83 ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН В РЯДАХ «ПИРАТОВ»: РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ НА НЕДЕЛЮ: ТЕПЛО В СЕРЕДИНЕ, ПОХОЛОДАНИЕ К ВЫХОДНЫМ
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
ПОЛИТИКА
ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ: МИНИСТЕРСКИЙ АППЕТИТ ЛИДЕРА SPD
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
ОБЩЕСТВО
КОАЛИЦИОННЫЙ ПАЗЛ — ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3%
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881
ЭКОНОМИКА
75% ЧЕХОВ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЕВРО