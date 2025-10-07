Кандидат от партии Motoristé вызвал опасения экологов





Эксперты указывают, что предложения партии предполагают коммерческое использование лесов, возврат к угольной энергетике и пересмотр системы охраняемых природных территорий. Подобные инициативы, по их оценке, свидетельствуют о непонимании экологических проблем и могут свести на нет предыдущие достижения в этой сфере.

Вопросы административной реформы

Меньшее беспокойство у природоохранных организаций вызывает планируемое объединение министерств промышленности и местного развития. Однако они подчёркивают необходимость сохранения ключевых функций, таких как решение проблем жилья и энергетики, чтобы не допустить снижения эффективности управления.