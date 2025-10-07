ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Кандидат от партии Motoristé вызвал опасения экологов

Новости и статьи
7 октября 2025
17:00
325
Чешские экологические организации выразили серьёзную озабоченность в связи с возможным назначением министром окружающей среды представителя партии Motoristé. По мнению активистов, это может создать угрозу для природы и общественного здоровья.
Эксперты указывают, что предложения партии предполагают коммерческое использование лесов, возврат к угольной энергетике и пересмотр системы охраняемых природных территорий. Подобные инициативы, по их оценке, свидетельствуют о непонимании экологических проблем и могут свести на нет предыдущие достижения в этой сфере.

Вопросы административной реформы
Меньшее беспокойство у природоохранных организаций вызывает планируемое объединение министерств промышленности и местного развития. Однако они подчёркивают необходимость сохранения ключевых функций, таких как решение проблем жилья и энергетики, чтобы не допустить снижения эффективности управления. 
экология Чехия Министерство окружающей среды
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
194
ОБЩЕСТВО
ДОХОДЫ ОТ ПРОСТИТУЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ПОСТАНОВИЛ ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД ЧЕХИИ
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
555
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ МУЖЧИН ПОПАЛИСЬ НА КРАЖЕ ИЗ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО МУСОРА
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1382
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОРАЧИВАНИЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
529
ОБЩЕСТВО
11 ОКТЯБРЯ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ФЛОРЕНЦ И ВЫСОЧАНСКА
12:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
840
ЭКОНОМИКА
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ФРИДРИХ МЕРЦ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 2035 ГОДА
11:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1047
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ МАССОВО ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ЗА РУЛЁМ
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ О ФАЛЬШИВЫХ БАНКИРАХ
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
ОБЩЕСТВО
АНДРЕЙ БАБИШ ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЛЬЗЕНЯ НАШЛА НА ТРОТУАРЕ КРУПНУЮ СУММУ И ПЕРЕДАЛА ЕЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
ПОЛИТИКА
83 ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН В РЯДАХ «ПИРАТОВ»: РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ НА НЕДЕЛЮ: ТЕПЛО В СЕРЕДИНЕ, ПОХОЛОДАНИЕ К ВЫХОДНЫМ
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
ПОЛИТИКА
ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ: МИНИСТЕРСКИЙ АППЕТИТ ЛИДЕРА SPD
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
ОБЩЕСТВО
КОАЛИЦИОННЫЙ ПАЗЛ — ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3%
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881
ЭКОНОМИКА
75% ЧЕХОВ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЕВРО