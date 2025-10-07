Кандидат от партии Motoristé вызвал опасения экологов
7 октября 2025
17:00
325
Чешские экологические организации выразили серьёзную озабоченность в связи с возможным назначением министром окружающей среды представителя партии Motoristé. По мнению активистов, это может создать угрозу для природы и общественного здоровья.
Эксперты указывают, что предложения партии предполагают коммерческое использование лесов, возврат к угольной энергетике и пересмотр системы охраняемых природных территорий. Подобные инициативы, по их оценке, свидетельствуют о непонимании экологических проблем и могут свести на нет предыдущие достижения в этой сфере.
Вопросы административной реформы
Меньшее беспокойство у природоохранных организаций вызывает планируемое объединение министерств промышленности и местного развития. Однако они подчёркивают необходимость сохранения ключевых функций, таких как решение проблем жилья и энергетики, чтобы не допустить снижения эффективности управления.
Меньшее беспокойство у природоохранных организаций вызывает планируемое объединение министерств промышленности и местного развития. Однако они подчёркивают необходимость сохранения ключевых функций, таких как решение проблем жилья и энергетики, чтобы не допустить снижения эффективности управления.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
194
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
555
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1382
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
529
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881