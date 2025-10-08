ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чехия рассматривает возможность передачи Украине около 30 танков T-72M4CZ

Новости 420on
8 октября 2025
11:30
83
Чешская Республика рассматривает возможность передачи Украине порядка 30 модернизированных танков T-72M4CZ. Эти машины, по своим техническим характеристикам, способны конкурировать с современными российскими танками T-90M.
Об этом сообщает украинский портал РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Чехии. Начальник Генерального штаба Карел Ржехка намерен рекомендовать правительству одобрить передачу этой техники украинской армии.


Модернизация танков T-72M4CZ началась в Чехии в 1990-х годах, после войны в Персидском заливе, которая продемонстрировала технологическую отсталость советской бронетехники по сравнению с западными аналогами. Среди ключевых улучшений — современная система управления огнём, обеспечивающая точную стрельбу как с места, так и в движении на расстоянии до 2 000 метров. 


По оценке специалистов, включая российских военных экспертов, T-72M4CZ является одной из самых удачных модификаций танка T-72. По уровню он сопоставим с российским T-72B3M образца 2014 года и даже с T-90M, поступившим в российскую армию в 2018 году. Особенностью чешской версии является современная система прицеливания, в то время как на ряде российских машин всё ещё используются устаревшие оптические приборы с дальностью действия не более 500 метров.


Военный эксперт Андрей Харук отметил, что возможная передача этих танков позволит существенно усилить бронетанковые части Вооружённых сил Украины за счёт техники, которая в ряде параметров не уступает, а иногда и превосходит российскую.


На вооружении чешской армии на данный момент осталось около 30 единиц T-72M4CZ. Эти танки в последние годы постепенно выводятся из эксплуатации, поскольку их заменяют немецкие Leopard 2A4. После соответствующего решения правительства, они могут быть переданы Украине в ближайшее время.
