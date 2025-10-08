Чехия рассматривает возможность передачи Украине около 30 танков T-72M4CZ
8 октября 2025
11:30
83
Чешская Республика рассматривает возможность передачи Украине порядка 30 модернизированных танков T-72M4CZ. Эти машины, по своим техническим характеристикам, способны конкурировать с современными российскими танками T-90M.
Об этом сообщает украинский портал РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Чехии. Начальник Генерального штаба Карел Ржехка намерен рекомендовать правительству одобрить передачу этой техники украинской армии.
Модернизация танков T-72M4CZ началась в Чехии в 1990-х годах, после войны в Персидском заливе, которая продемонстрировала технологическую отсталость советской бронетехники по сравнению с западными аналогами. Среди ключевых улучшений — современная система управления огнём, обеспечивающая точную стрельбу как с места, так и в движении на расстоянии до 2 000 метров.
По оценке специалистов, включая российских военных экспертов, T-72M4CZ является одной из самых удачных модификаций танка T-72. По уровню он сопоставим с российским T-72B3M образца 2014 года и даже с T-90M, поступившим в российскую армию в 2018 году. Особенностью чешской версии является современная система прицеливания, в то время как на ряде российских машин всё ещё используются устаревшие оптические приборы с дальностью действия не более 500 метров.
Военный эксперт Андрей Харук отметил, что возможная передача этих танков позволит существенно усилить бронетанковые части Вооружённых сил Украины за счёт техники, которая в ряде параметров не уступает, а иногда и превосходит российскую.
На вооружении чешской армии на данный момент осталось около 30 единиц T-72M4CZ. Эти танки в последние годы постепенно выводятся из эксплуатации, поскольку их заменяют немецкие Leopard 2A4. После соответствующего решения правительства, они могут быть переданы Украине в ближайшее время.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
8 ОКТЯБРЯ 2025
295
20:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1050
19:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3616
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2123
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1201
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1420
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3068
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
1111
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2459
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
3483
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2106
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1312
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1964