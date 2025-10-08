ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Фиала исключил союз с ANO

8 октября 2025
16:00
Премьер-министр Петр Фиала назвал потенциальное сотрудничество с движением ANO предательством избирателей.
По словам Петра Фиалы, ни одна из партий коалиции не намерена вести переговоры с движением ANO, чтобы избежать необходимости управлять страной вместе с движением «Свобода и прямая демократия» (SPD). Такой шаг был бы расценен как предательство доверия избирателей.

Фиала подчеркнул, что допуск ультраправой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) к руководству силовыми ведомствами, такими как МВД или Министерство обороны, представляет серьезную угрозу. Он заявил, что подобные политические силы не должны находиться у власти.

Поводом для жесткой критики стало заявление лидера SPD Томио Окамуры о намерении сменить главу полиции в случае вхождения в правительство. Фиала расценил это как стремление установить политический контроль над правоохранительными органами. Действующая коалиция исключает свое участие в подобных процессах. 
