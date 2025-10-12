Скандал: кандидат на пост главы МИД Чехии Филип Турек публиковал в Facebook расистские, сексистские и гомофобные высказывания
12 октября 2025
08:40
1973
Председатель движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш считает, что лучшим решением было бы, если бы партия Motoristé sobě выдвинула в правительство экспертов аналогично движению SPD. Об этом Бабиш заявил сегодня в видео, опубликованном в социальных сетях после того, как Deník N сообщил, что почетный президент Motoristé sobě и возможный кандидат на пост министра иностранных дел Филип Турек публиковал в Facebook расистские, сексистские и гомофобные высказывания.
По словам Турека, это бесстыдная попытка дискредитации. Бабиш назвал эту информацию серьезной, а председатель Motoristé sobě Петр Мацинка считает скандал странным. Все трое обсудят этот случай, которым уже занимается полиция, на встрече в понедельник.
«Эта информация является серьезной, и я обязательно займусь этим вопросом. Я попросил г-на Петра Мацинку и г-на Турека о совместной встрече в понедельник. Там мы должны обсудить весь вопрос и рассмотреть дальнейшие шаги», — сказал Бабиш.
Турек отверг предположение, что из-за этого скандала Motoristé sobě не должны принимать непосредственного участия в правительстве. По его словам, партия настаивает на том, что она получит министерские посты. «Мы будем делать все, чтобы изменить ситуацию, а не просто поддерживать кого-то, кто будет править страной и делать то, в чем мы не будем непосредственно участвовать», — заявил он.
У Deník N есть архив постов и комментариев Турека, которые он позже удалил. По данным Deník N, Турек неоднократно публиковал в Facebook открыто расистские, сексистские и гомофобные высказывания, а также многочисленные намеки на нацистского лидера Адольфа Гитлера и фашистского диктатора Бенито Муссолини.
Мацинка сегодня встал на защиту Турека, считая скандал вокруг его высказываний странным. Он видит за ним попытку не допустить создания нового правительства из представителей партий ANO, SPD и Motoristé. «Попытки сделать из Филипа Турека расиста сегодня чрезвычайно абсурдны и целенаправленны», — подчеркнул председатель Motoristé.
Делом уже занимается полиция. «С одной стороны, есть выводы журналистки, которые по своей сути нас интересуют и которым мы уделяем внимание, а с другой — интернет-герои, которые борются против журналистских расследований», — так отреагировала полиция в сети X. Полицейские находятся в контакте с Deník N и добавили, что угрозы журналистам из-за их работы абсолютно недопустимы.
О распределении кресел в будущем возможном правительстве ANO, SPD и Motoristé договорились их представители в пятницу. Кабинет должен состоять из 16 членов, включая премьер-министра, что на одного меньше, чем в нынешнем коалиционном кабинете премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Девять мест получит движение ANO, три — движение SPD, четыре — Motoristé sobě. SPD также займет пост председателя Палаты депутатов. Будет создана новая должность министра спорта, профилактики и здоровья. Напротив, не будут созданы посты министров по европейским делам, по законодательству и по науке, исследованиям и инновациям.
«Эта информация является серьезной, и я обязательно займусь этим вопросом. Я попросил г-на Петра Мацинку и г-на Турека о совместной встрече в понедельник. Там мы должны обсудить весь вопрос и рассмотреть дальнейшие шаги», — сказал Бабиш.
Турек отверг предположение, что из-за этого скандала Motoristé sobě не должны принимать непосредственного участия в правительстве. По его словам, партия настаивает на том, что она получит министерские посты. «Мы будем делать все, чтобы изменить ситуацию, а не просто поддерживать кого-то, кто будет править страной и делать то, в чем мы не будем непосредственно участвовать», — заявил он.
У Deník N есть архив постов и комментариев Турека, которые он позже удалил. По данным Deník N, Турек неоднократно публиковал в Facebook открыто расистские, сексистские и гомофобные высказывания, а также многочисленные намеки на нацистского лидера Адольфа Гитлера и фашистского диктатора Бенито Муссолини.
Мацинка сегодня встал на защиту Турека, считая скандал вокруг его высказываний странным. Он видит за ним попытку не допустить создания нового правительства из представителей партий ANO, SPD и Motoristé. «Попытки сделать из Филипа Турека расиста сегодня чрезвычайно абсурдны и целенаправленны», — подчеркнул председатель Motoristé.
Делом уже занимается полиция. «С одной стороны, есть выводы журналистки, которые по своей сути нас интересуют и которым мы уделяем внимание, а с другой — интернет-герои, которые борются против журналистских расследований», — так отреагировала полиция в сети X. Полицейские находятся в контакте с Deník N и добавили, что угрозы журналистам из-за их работы абсолютно недопустимы.
О распределении кресел в будущем возможном правительстве ANO, SPD и Motoristé договорились их представители в пятницу. Кабинет должен состоять из 16 членов, включая премьер-министра, что на одного меньше, чем в нынешнем коалиционном кабинете премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Девять мест получит движение ANO, три — движение SPD, четыре — Motoristé sobě. SPD также займет пост председателя Палаты депутатов. Будет создана новая должность министра спорта, профилактики и здоровья. Напротив, не будут созданы посты министров по европейским делам, по законодательству и по науке, исследованиям и инновациям.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1155
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1185
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2309
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
5054
19:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
2611
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
991
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1083
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
760
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
1299
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
1438
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
4888
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
789
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1719
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1126
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
945