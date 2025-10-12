Скандал: кандидат на пост главы МИД Чехии Филип Турек публиковал в Facebook расистские, сексистские и гомофобные высказывания

Новости 420on 12 октября 2025 08:40 1973

Председатель движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш считает, что лучшим решением было бы, если бы партия Motoristé sobě выдвинула в правительство экспертов аналогично движению SPD. Об этом Бабиш заявил сегодня в видео, опубликованном в социальных сетях после того, как Deník N сообщил, что почетный президент Motoristé sobě и возможный кандидат на пост министра иностранных дел Филип Турек публиковал в Facebook расистские, сексистские и гомофобные высказывания.