В чешском парламенте будет четверо заместителей председателя

13 октября 2025
16:00
Лидер движения ANO Андрей Бабиш сообщил в воскресенье через социальные сети о том, что в нижней палате парламента будут назначены четыре заместителя председателя. Переговоры о распределении руководящих должностей в парламентских органах продолжаются.
Распределение комитетов и комиссий

Заместитель председателя ANO Алена Шиллерова начала переговоры с оппозиционными силами о передаче им руководства восемью парламентскими комитетами, тремя комиссиями и одной постоянной делегацией. Такое распределение полномочий соответствует практике предыдущего созыва, когда оппозиция также возглавляла восемь комитетов из 18 существующих. Тогда шесть комитетов контролировали представители ANO, а два — депутаты от партии SPD.

В прошлом созыве оппозиция также руководила тремя из девяти комиссий по надзору за спецслужбами и государственными институтами. Представитель ANO Мартин Коловратник возглавлял избирательную комиссию. 
 
Предстоят важные переговоры между представителями ANO и партии Motoristé из-за скандала со старыми публикациями в соцсетях Филипа Турека, который рассматривается как кандидат на пост министра иностранных дел. Были обнародованы архивные записи с предположительно расистскими и экстремистскими высказываниями политика. Motoristé намерены подать уголовное заявление на чешское издание и оспаривают подлинность некоторых материалов.
 
Формирование правительства
Распределение министерских портфелей между ANO, SPD и  Motoristé завершено: ANO получит девять постов включая премьера, SPD – три министерства и должность спикера парламента,  Motoristé – четыре портфеля. Обсуждение правительственной программы запланировано на текущую неделю.
политика Парламент ЧР
