В чешском парламенте будет четверо заместителей председателя

Новости и статьи 13 октября 2025 16:00 765

Лидер движения ANO Андрей Бабиш сообщил в воскресенье через социальные сети о том, что в нижней палате парламента будут назначены четыре заместителя председателя. Переговоры о распределении руководящих должностей в парламентских органах продолжаются.