Ромская организация просит не назначать Турека министром

Обвинения в разжигании ненависти

Сообщалось, что Турек неоднократно публиковал в социальных сетях материалы расистского, сексистского и гомофобного характера. Руководитель RomanoNet Михал Мико заявил, что подобная риторика противоречит принципам уважения и равенства, а назначение такого человека нанесет ущерб международной репутации страны.







За выходные против Турека собрали две петиции, которые в сумме подписали более 41 000 человек.



Однако Западночешская ассоциация ромских предпринимателей, где Турек работает амбассадором, выступила в его защиту. Президент ассоциации Йиржи Дунка назвал обвинения целенаправленной выдумкой. Сам Турек отрицает обвинения в расизме.