Ромская организация просит не назначать Турека министром

13 октября 2025
14:00
Объединение RomanoNet, включающее 18 ромских и проромских организаций Чехии, обратилось к лидеру партии ANO Андрею Бабишу с призывом отказаться от выдвижения Филипа Турека на должность министра иностранных дел. Организация считает его кандидатуру неприемлемой после публикации материалов о его высказываниях.
Обвинения в разжигании ненависти
Сообщалось, что Турек неоднократно публиковал в социальных сетях материалы расистского, сексистского и гомофобного характера. Руководитель RomanoNet Михал Мико заявил, что подобная риторика противоречит принципам уважения и равенства, а назначение такого человека нанесет ущерб международной репутации страны.


За выходные против Турека собрали две петиции, которые в сумме подписали более 41 000 человек. 

Однако Западночешская ассоциация ромских предпринимателей, где Турек работает амбассадором, выступила в его защиту. Президент ассоциации Йиржи Дунка назвал обвинения целенаправленной выдумкой. Сам Турек отрицает обвинения в расизме.
