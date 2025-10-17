Бабиш призвал Фиалу отклонить новые климатические цели ЕС
17 октября 2025
17:00
296
Глава движения ANO Андрей Бабиш обратился к премьер-министру Петру Фиале с требованием отвергнуть климатические задачи, которые планируется утвердить на предстоящей встрече руководителей Евросоюза. Политик, ведущий переговоры о формировании нового правительства с партиями SPD и Motoristé, назвал октябрьский брюссельский саммит определяющим для страны.
По мнению Бабиша, принятие целевых показателей по климату до 2040 года может нанести непоправимый ущерб экономике республики и благосостоянию её жителей, предпринимателей и компаний. Он указал, что инициатива исходит от датского председательства в ЕС, и выразил недоумение по поводу установления столь долгосрочных обязательств.
Лидер оппозиции не отрицает необходимость сокращения выбросов, однако считает, что темпы должны определяться особенностями национальной экономики каждой страны. Бабиш призвал премьера проявить твёрдость и отстоять интересы Чехии на европейском уровне.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
102
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1053
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
479
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
744
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1364
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1639
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2638
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3153
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1100
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759