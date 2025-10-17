Бабиш призвал Фиалу отклонить новые климатические цели ЕС

По мнению Бабиша, принятие целевых показателей по климату до 2040 года может нанести непоправимый ущерб экономике республики и благосостоянию её жителей, предпринимателей и компаний. Он указал, что инициатива исходит от датского председательства в ЕС, и выразил недоумение по поводу установления столь долгосрочных обязательств.





Лидер оппозиции не отрицает необходимость сокращения выбросов, однако считает, что темпы должны определяться особенностями национальной экономики каждой страны. Бабиш призвал премьера проявить твёрдость и отстоять интересы Чехии на европейском уровне.