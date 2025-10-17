ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Бабиш призвал Фиалу отклонить новые климатические цели ЕС

Новости и статьи
17 октября 2025
17:00
296
Глава движения ANO Андрей Бабиш обратился к премьер-министру Петру Фиале с требованием отвергнуть климатические задачи, которые планируется утвердить на предстоящей встрече руководителей Евросоюза. Политик, ведущий переговоры о формировании нового правительства с партиями SPD и Motoristé, назвал октябрьский брюссельский саммит определяющим для страны.
По мнению Бабиша, принятие целевых показателей по климату до 2040 года может нанести непоправимый ущерб экономике республики и благосостоянию её жителей, предпринимателей и компаний. Он указал, что инициатива исходит от датского председательства в ЕС, и выразил недоумение по поводу установления столь долгосрочных обязательств.

Лидер оппозиции не отрицает необходимость сокращения выбросов, однако считает, что темпы должны определяться особенностями национальной экономики каждой страны. Бабиш призвал премьера проявить твёрдость и отстоять интересы Чехии на европейском уровне.
экономика экология политика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
102
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1053
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ПРАЖСКОМ МЕТРО МУЖЧИНА УДАРИЛ ЖЕНЩИНУ В НОС. НАПАДАВШИЙ НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ СВОЙ ПОСТУПОК
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
479
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: СКОЛЬКО ЧЕХОВ ЕЖЕДНЕВНО ПОКУПАЮТ ВЫПЕЧКУ?
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
744
ОБЩЕСТВО
СОБАКА, ОСТАНОВИВШАЯ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, ВОЗВРАЩЕНА ХОЗЯЙКЕ
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1364
ОБЩЕСТВО
АВСТРИЯ ПРОДЛИЛА ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ С ЧЕХИЕЙ ДО 15 ДЕКАБРЯ
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1639
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО О РЕКОРДНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: УЩЕРБ 4,7 МИЛЛИАРДА КРОН
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2638
ПОЛИТИКА
СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАРТИИ SPD В СПОРЕ С МВД ЧЕХИИ
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОМИТЕТ ОЦЕНИЛ УГРОЗЫ ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3153
ОБЩЕСТВО
ПОХОЛОДАНИЕ В ЧЕХИИ. ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ЗАМОРОЗКИ
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ В ЧЕХИИ: ДВОЕ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1100
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В ЧЕХИИ ОТЛОЖЕНО ДО 2027 ГОДА
11:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
5447
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 10-Е МЕСТО ПО САМОМУ НИЗКОМУ УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕН — В УКРАИНЕ И РОССИИ
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?