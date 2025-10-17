Переговоры с Бабишем не развеяли опасения общественных организаций

Представители экологических организаций провели встречу с председателем движения ANO Андреем Бабишем. По их мнению, в ходе переговоров политик подтвердил, что министерство окружающей среды в формируемом правительстве, вероятно, возглавят представители партии Motoristé sobě. Экологи расценивают такой вариант как серьезную угрозу для защиты природы Чехии.