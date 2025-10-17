Переговоры с Бабишем не развеяли опасения общественных организаций
17 октября 2025
20:00
1003
Представители экологических организаций провели встречу с председателем движения ANO Андреем Бабишем. По их мнению, в ходе переговоров политик подтвердил, что министерство окружающей среды в формируемом правительстве, вероятно, возглавят представители партии Motoristé sobě. Экологи расценивают такой вариант как серьезную угрозу для защиты природы Чехии.
Программа Motoristé sobě вызывает наибольшие опасения, поскольку предполагает отказ от субсидий для домохозяйств на энергосбережение, свёртывание поддержки возобновляемых источников энергии и отход от принципа невмешательства в национальных парках. Эти планы противоречат предвыборным обещаниям движения ANO.
Общественные организации настаивают, что главой природоохранного ведомства должен быть специалист, опирающийся на научные данные. Стороны договорились о новой встрече после консультаций ANO с потенциальными коалиционными партнерами.
