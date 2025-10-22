Словакия готова поддержать новый пакет антироссийских санкций ЕС
22 октября 2025
13:00
564
Словакия, по всей вероятности, поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России за её продолжающуюся агрессию в Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что Братиславе удалось включить в проект итоговых документов предстоящего саммита ЕС положения, касающиеся энергетической политики и автомобильной промышленности.
Ранее глава словацкого правительства связывал согласие своей страны с новыми ограничительными мерами против Москвы именно с решением этих вопросов. По словам Фицо, в проект заключений саммита внесено положение, согласно которому Европейская комиссия должна представить меры, направленные на снижение цен на электроэнергию в Евросоюзе. Премьер заявил, что стоимость электроэнергии в Европе остаётся выше, чем в США и Китае, что, по его мнению, ослабляет конкурентоспособность европейской экономики.
Фицо также рассчитывает, что будет пересмотрен план Евросоюза по запрету продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Возможные послабления могут получить гибридные транспортные средства.
Несмотря на готовность поддержать санкционный пакет, премьер вновь подверг сомнению эффективность ограничительных мер против России, заявив, что санкции «не работают» и лишь усилили самодостаточность российской экономики. Оппозиция в Словакии регулярно обвиняет Фицо в распространении риторики, близкой к российской пропаганде.
С аналогичной позицией на прошлой неделе выступила Австрия, которая после переговоров также согласилась поддержать новый пакет санкций. Ранее Вена настаивала на включении в него мер, связанных с активами российского предпринимателя Олега Дерипаски, чтобы компенсировать убытки австрийского банка Raiffeisen Bank International, которому в России назначен штраф.
Ранее Словакия уже блокировала утверждение 18-го пакета антироссийских санкций, требуя гарантий поставок природного газа. После переговоров Братислава получила соответствующее письмо от Европейской комиссии.
Тем временем министры энергетики стран ЕС в начале недели поддержали план постепенного отказа от импорта российского газа, полный запрет которого должен вступить в силу 1 января 2028 года. Решение принято квалифицированным большинством, несмотря на возражения Словакии и Венгрии.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
399
14:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
977
09:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
605
08:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
666
20:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2362
17:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1300
16:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1599
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
6307
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1420
08:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
5625
18:32
20 ОКТЯБРЯ 2025
1685
16:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1269
15:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1665