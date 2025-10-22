Словакия готова поддержать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Словакия, по всей вероятности, поддержит новый пакет санкций Европейского союза против России за её продолжающуюся агрессию в Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что Братиславе удалось включить в проект итоговых документов предстоящего саммита ЕС положения, касающиеся энергетической политики и автомобильной промышленности.