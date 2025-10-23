Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций против России





Принятию мер предшествовали продолжительные переговоры, в ходе которых Словакия сняла блокировку после того, как в итоговые документы саммита были внесены формулировки, касающиеся энергетического сектора и автомобильной промышленности.





Новый санкционный пакет стал ответом на продолжающуюся российскую военную агрессию в Украине. Он включает широкий перечень мер в области энергетики, финансов и торговли, в том числе постепенный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Одним из ключевых пунктов стало также ограничение передвижения российских дипломатов по странам Шенгенской зоны — инициативу этого типа Чехия продвигала почти два года.

Ранее принятие пакета блокировали Австрия Словакия , однако в конечном итоге возражения сохранила только Братислава. При этом Словакия не выступала против самих ограничений. Премьер-министр Роберт Фицо добился включения в заключения саммита положений, отражающих интересы страны в сфере энергетики и автомобильного производства.



По заявлению председательствующей Дании, новый пакет санкций является значимым шагом, направленным на ослабление ключевых источников дохода России через энергетические, финансовые и торговые меры. Основная цель ограничений — снизить способность России продолжать войну. Меры затрагивают импорт СПГ, деятельность так называемого «теневого флота», авиационные перевозки и операции с криптовалютами. Также вводится новый механизм, ограничивающий перемещение российских дипломатов внутри ЕС.



Запрет на импорт СПГ будет внедряться поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года.