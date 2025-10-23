Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций против России
23 октября 2025
10:00
304
Страны Европейского союза достигли соглашения по девятнадцатому пакету санкций против России. Решение было принято утром, еще до начала саммита ЕС, под председательством Дании.
Принятию мер предшествовали продолжительные переговоры, в ходе которых Словакия сняла блокировку после того, как в итоговые документы саммита были внесены формулировки, касающиеся энергетического сектора и автомобильной промышленности.
Новый санкционный пакет стал ответом на продолжающуюся российскую военную агрессию в Украине. Он включает широкий перечень мер в области энергетики, финансов и торговли, в том числе постепенный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Одним из ключевых пунктов стало также ограничение передвижения российских дипломатов по странам Шенгенской зоны — инициативу этого типа Чехия продвигала почти два года.
Ранее принятие пакета блокировали Австрия и Словакия, однако в конечном итоге возражения сохранила только Братислава. При этом Словакия не выступала против самих ограничений. Премьер-министр Роберт Фицо добился включения в заключения саммита положений, отражающих интересы страны в сфере энергетики и автомобильного производства.
По заявлению председательствующей Дании, новый пакет санкций является значимым шагом, направленным на ослабление ключевых источников дохода России через энергетические, финансовые и торговые меры. Основная цель ограничений — снизить способность России продолжать войну. Меры затрагивают импорт СПГ, деятельность так называемого «теневого флота», авиационные перевозки и операции с криптовалютами. Также вводится новый механизм, ограничивающий перемещение российских дипломатов внутри ЕС.
Запрет на импорт СПГ будет внедряться поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года.
Под термином «теневой флот» подразумеваются иностранные суда, перевозящие российские нефтепродукты и используемые Москвой для обхода экспортных ограничений. Новый пакет санкций добавляет в этот список еще 117 судов, в основном танкеров, увеличивая их общее количество до 558. Кроме того, в перечень попали несколько банков из Казахстана и Белоруссии, а также четыре компании, связанные с китайской нефтяной отраслью.
