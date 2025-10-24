ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Коалиция ANO, SPD и Motoristé согласовала приоритеты по поддержке доступного жилья

24 октября 2025
08:00
Формирующаяся коалиция партий ANO, SPD и движения Motoristé договорилась о ключевых приоритетах в области поддержки доступного жилья. Об этом заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова после сегодняшних переговоров. Среди основных мер — ускорение строительных процедур, льготные кредиты и бонусы для семей с детьми.
🏡 Поддержка семей и ускорение строительства

«Жилищная политика была флагманом предвыборной программы ANO. Мы должны начать с ускорения строительного процесса и продолжить созданием системы поддержки семей — будь то льготные займы или детские бонусы. По этим вопросам нам удалось достичь согласия и зафиксировать итоговый текст», — сказала Шиллерова.

⚙️ Новый строительный закон

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек сообщил, что в течение двух недель состоится круглый стол по проекту нового строительного закона, который должен сократить бюрократию и ускорить выдачу разрешений.

«У нас уже готов текст нового строительного закона. Через две недели мы представим его экспертному сообществу, после чего документ пройдет стандартную законодательную процедуру», — отметил Гавличек.

💶 Еврофонды и развитие регионов

Как уточнила Шиллерова, Министерство регионального развития (MMR) будет играть ключевую роль в распределении средств из европейских фондов и в подготовке нового программного периода ЕС с 2028 года. В программу будущего правительства включено обязательство эффективно завершить текущие проекты, чтобы Чехия не потеряла средства из европейских дотаций.
