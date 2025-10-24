Коалиция ANO, SPD и Motoristé согласовала приоритеты по поддержке доступного жилья

Новости 420on 24 октября 2025 08:00 876

Формирующаяся коалиция партий ANO, SPD и движения Motoristé договорилась о ключевых приоритетах в области поддержки доступного жилья. Об этом заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова после сегодняшних переговоров. Среди основных мер — ускорение строительных процедур, льготные кредиты и бонусы для семей с детьми.