Бабиш провел переговоры в Брюсселе с главой НАТО Рютте

Новости 420on 31 октября 2025 08:00 806

Председатель движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.