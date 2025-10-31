Бабиш провел переговоры в Брюсселе с главой НАТО Рютте
31 октября 2025
08:00
806
Председатель движения ANO и вероятный будущий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.
Они обсудили, в частности, текущие события в мировой политике, сообщил Бабиш в социальной сети X.
«Мы с Марком Рютте знакомы девять лет, сегодня мы вспомнили старые времена, но в основном обсудили текущие события в мировой политике. Это была приятная встреча. Спасибо за приглашение на дружеский обед», — отметил Бабиш.
Бабиш в настоящее время формирует правительство движения ANO с движением SPD и «Мотористами». В понедельник они подпишут коалиционное соглашение и представят программное заявление.
Первый вице-председатель ANO Карел Гавличек во время переговоров заявил, что обсуждение выхода Чешской Республики из Европейского союза или НАТО не рассматривается новым правительством, в том числе и в контексте референдума.
Глава ANO также ранее несколько раз говорил о том, что чешская инициатива по боеприпасам должна перейти под контроль НАТО, однако, например, министр иностранных дел Ян Липавский возразил, что альянс не имеет для этого необходимого аппарата.
