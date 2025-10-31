Суд усмотрел сходство в предвыборной риторике чешской партии с методами тоталитарной пропаганды
31 октября 2025
15:00
898
Высший административный суд Чехии подверг критике предвыборную кампанию партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), указав на сходство ее методов с пропагандой нацистского и коммунистического режимов. По мнению суда, изображение мигрантов в агитации движения напоминает подходы тоталитарных идеологий, которые представляли отдельные группы людей как угрозу. Несмотря на это, суд отклонил жалобу избирательницы, так как не было доказано существенного влияния на итоги голосования.
Ограничения судебного вмешательства
Суд отметил, что оценка содержания кампании не входит в его прямые полномочия, и подчеркнул, что другие политические силы имели возможность публично противодействовать такой риторике. Решающую роль, по версии суда, сыграла способность избирателей самостоятельно оценить представленные материалы. В настоящее время правоохранительные органы проводят отдельное расследование в отношении лидера партии по подозрению в разжигании ненависти.
