ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Суд усмотрел сходство в предвыборной риторике чешской партии с методами тоталитарной пропаганды

Новости и статьи
31 октября 2025
15:00
898
Высший административный суд Чехии подверг критике предвыборную кампанию партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), указав на сходство ее методов с пропагандой нацистского и коммунистического режимов. По мнению суда, изображение мигрантов в агитации движения напоминает подходы тоталитарных идеологий, которые представляли отдельные группы людей как угрозу. Несмотря на это, суд отклонил жалобу избирательницы, так как не было доказано существенного влияния на итоги голосования.
Ограничения судебного вмешательства
Суд отметил, что оценка содержания кампании не входит в его прямые полномочия, и подчеркнул, что другие политические силы имели возможность публично противодействовать такой риторике. Решающую роль, по версии суда, сыграла способность избирателей самостоятельно оценить представленные материалы. В настоящее время правоохранительные органы проводят отдельное расследование в отношении лидера партии по подозрению в разжигании ненависти. 
политика Томио Окамура
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
311
ПОЛИТИКА
АКЦИЯ ПРОТЕСТА: АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ФЛАГ УКРАИНЫ НА ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
12:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
687
ОБЩЕСТВО
ŠKODA ELROQ ВОШЛА В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНКУРСА «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»
11:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1842
ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ ПРАЖСКОГО МЕТРО НА ЛИНИИ D ГОТОВА — ЭТО OLBRACHTOVA
10:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
606
ЭКОНОМИКА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ЭКОНОМИКА ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 2,7%
09:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1574
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ СОХРАНЯЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИНЯТИЮ ЕВРО, ПРОТИВ ВЫСТУПАЮТ ДВЕ ТРЕТИ ГРАЖДАН
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1076
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ В БРЮССЕЛЕ С ГЛАВОЙ НАТО РЮТТЕ
21:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
2859
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ЗАДЕРЖАН ИНОСТРАНЕЦ ЗА ПОПЫТКУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАПАДЕНИЕ С ОРУЖИЕМ
18:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1313
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ЯСНОЙ ПЯТНИЦЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОГОДА УХУДШИТСЯ
15:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1836
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ РАЗЫСКИВАЮТ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ УШЕЛ ИЗ ДОМА ПОСЛЕ ССОРЫ
13:30
30 ОКТЯБРЯ 2025
3384
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: КАКОВ СРОК ЕГО ВЫДАЧИ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
12:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
2091
ОБЩЕСТВО
НЕ ЗАБРАЛИ СВОЙ ЗАКАЗ ИЛИ ПОСЫЛКУ? ЭТО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ВАМ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
10:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
16506
ЭКОНОМИКА
В ГЕРМАНИИ МИНИМАЛЬНАЯ ПОЧАСОВАЯ СТАВКА ВЫРАСТЕТ ДО 338 КРОН — ЧЕХИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДАЖЕ ПОЛОВИНЫ ОТ ЭТОЙ СУММЫ
09:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
3802
ОБЩЕСТВО
ŠKODA SUPERB ПРОЕХАЛА БОЛЕЕ 2 800 КМ НА ОДНОМ БАКЕ ТОПЛИВА
08:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
967
ОБЩЕСТВО
УЧИТЕЛЯМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ НА 7%, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ В ШКОЛАХ — НА 2 000 КРОН
20:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1907
ОБЩЕСТВО
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА: РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛИЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ