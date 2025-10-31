Суд усмотрел сходство в предвыборной риторике чешской партии с методами тоталитарной пропаганды

Новости и статьи 31 октября 2025 15:00 898

Высший административный суд Чехии подверг критике предвыборную кампанию партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), указав на сходство ее методов с пропагандой нацистского и коммунистического режимов. По мнению суда, изображение мигрантов в агитации движения напоминает подходы тоталитарных идеологий, которые представляли отдельные группы людей как угрозу. Несмотря на это, суд отклонил жалобу избирательницы, так как не было доказано существенного влияния на итоги голосования.