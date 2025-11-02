ANO, SPD и Motoristé подпишут коалиционное соглашение и представят программу
2 ноября 2025
13:00
367
За час до начала учредительного заседания новой Палаты депутатов представители ANO, движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) и «Мотористов» подпишут 3 ноября коалиционное соглашение. Вероятное новое правительство, которое по поручению президента Петра Павла формирует председатель ANO Андрей Бабиш, также должно официально обнародовать свою программную декларацию. Следующим шагом будет представление проекта кадрового состава правительства. Бабиш надеется, что его кабинет будет сформирован не позднее середины декабря.
Коалиционные соглашения обычно определяют основные программные цели правительства, устанавливают количество министров и их распределение между отдельными партиями. Стороны соглашения также обязуются обеспечить, чтобы кабинет получил доверие голосов их депутатов. Договоры также содержат механизмы для разрешения коалиционных споров. Они также определяют, в каких форматах и когда будут вести переговоры представители партий, какие постановления партии могут представлять только по взаимной договоренности и как они будут голосовать по согласованным коалицией или спорным поправкам.
Коалиционное соглашение является политическим договором правительственных партий и не имеет юридической силы. Формируемая коалиция имеет большинство в 108 голосов в 200-местной Палате депутатов, как и в случае с бывшей коалицией, состоящей из Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) и Starostů a Pirátů в прошлом избирательном периоде.
Программа была обсуждена ANO, SPD и Motoristé на прошлой неделе, круги соответствовали министерским повесткам дня. Вскоре после парламентских выборов группировка объявила, что в правительстве она распределит 16 постов. Девять кресел достанется ANO, которая займет посты премьер-министра и министров финансов, промышленности, здравоохранения, труда, образования, внутренних дел, местного развития и юстиции. SPD должна назначить троих экспертов в министерства обороны, сельского хозяйства и транспорта, Motoristé возглавит министерства иностранных дел, культуры, окружающей среды и будет иметь нового министра спорта, профилактики и здоровья.
В программном заявлении формирующаяся коалиция обозначает в качестве стратегических приоритетов более дешевую энергию и энергетическую безопасность, доступное здравоохранение, жилье как общественный интерес, справедливые пенсии и безопасность. Документ, среди прочего, подтверждает отказ от квот на выбросы ETS2 и предусматривает развитие атомной энергетики. Партии рассчитывают на установление верхнего предельного возраста выхода на пенсию в 65 лет, сохранение кроны и возобновление электронного учета продаж.
В пятницу программа была передана президенту Павелу. После выборов он заявил, что правительство должно рассчитывать на прочное закрепление в ЕС, чешская политика должна соответствовать международному праву и уделять особое внимание человеческому достоинству и правам человека. Он считает членство в НАТО гарантией безопасности. Среди ключевых вопросов он также назвал сохранение и поддержку институтов демократического государства, независимость общественных СМИ, автономию высших учебных заведений, независимость судебной системы, прокуратуры, полиции, силовых структур, а также других государственных органов.
«Я буду следить за конкретным воплощением этих принципов в коалиционном соглашении, в распределении ведомств, в кадровом составе министерств, а также в определении общих программных приоритетов предлагаемого правительства», — заявил Павел. Кадровый состав министерств будет еще одним вопросом, который глава государства будет решать с формирующимся правительством. Президент планирует встретиться с кандидатами в члены правительства и обсудить с ними их приоритеты и позиции.
