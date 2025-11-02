ANO, SPD и Motoristé подпишут коалиционное соглашение и представят программу

За час до начала учредительного заседания новой Палаты депутатов представители ANO, движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) и «Мотористов» подпишут 3 ноября коалиционное соглашение. Вероятное новое правительство, которое по поручению президента Петра Павла формирует председатель ANO Андрей Бабиш, также должно официально обнародовать свою программную декларацию. Следующим шагом будет представление проекта кадрового состава правительства. Бабиш надеется, что его кабинет будет сформирован не позднее середины декабря.