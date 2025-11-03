ANO, SPD и Motoristé подписали коалиционное соглашение

Представители движений ANO, SPD и Motoristé подписали в понедельник в Палате депутатов коалиционное соглашение. Документ подтверждает распределение министерств и назначение представителя движения SPD на пост председателя нижней палаты.