ANO, SPD и Motoristé подписали коалиционное соглашение
3 ноября 2025
17:50
610
Представители движений ANO, SPD и Motoristé подписали в понедельник в Палате депутатов коалиционное соглашение. Документ подтверждает распределение министерств и назначение представителя движения SPD на пост председателя нижней палаты.
Партии утвердили соглашение за час до начала учредительного заседания новой палаты. Следующим шагом будет представление проекта кадрового состава правительства. Председатель ANO Андрей Бабиш надеется, что его кабинет будет сформирован не позднее середины декабря.
В коалиционном соглашении партии, среди прочего, договорились, что будут совместно продвигать ключевые законы. «Правительственные законопроекты и стратегические материалы основополагающего характера (бюджет, налоги, внешняя и оборонная политика, избирательное и конституционное законодательство) будут представляться как согласованные коалицией», — говорится в документе.
Согласно коалиционному соглашению, для министров будет обязательным совместное программное заявление. В отношении менее значимых законопроектов и других материалов договор считает согласованными коалицией те, которые поддержат более половины членов правительства от каждой партии. ANO, SPD и Motoristé обязуются в соглашении продвигать коалиционные предложения в парламенте и голосовать за поправки только по взаимной договоренности.
Один раз в месяц должен собираться совет председателей партий, в который входят лидеры всех трех групп. Он будет решать основные вопросы государственной политики и сотрудничества между партиями. Коалиционный совет состоит из премьер-министра и не более двух представителей от каждой из партий. Совет созывается премьер-министром по мере необходимости и обсуждает текущую повестку дня правительства.
«Партии воздерживаются от публичных заявлений, которые могут ослабить взаимное доверие или стабильность правительства», — говорится в соглашении.
«Главное, что мы договорились», — сказал Бабиш
По словам Бабиша, общей целью партий будущей правительственной коалиции на выборах было заменить действующий кабинет. «Это то, что нас объединяло, хотя, конечно, в программах могли быть некоторые различия. Но главное, что мы договорились», — подчеркнул он после подписания коалиционного соглашения.
По словам председателя SPD Томио Окамуры, соглашение символически означает конец правительства, которое наносило ущерб интересам Чехии. Председатель Motoristé Петр Мацинка назвал соглашение первым шагом к переменам, о которых граждане заявили на выборах.
