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С 25 декабря в Праге начинается «Неделя бесплатного спорта»

С 25 декабря в Праге начинается «Неделя бесплатного спорта»

Партнер рубрики:
Александра Кириченко
24 декабря
10:05
5493
С 25 по 31 декабря желающие смогут присоединиться к традиционной акции «Неделя бесплатного спорта» (Týden sportu zdarma), чтобы позаниматься спортом или посвятить время активному отдыху.
Фото: Střední škola COPTH / prahasportovni.eu

С 25 декабря в Праге начинается «Неделя бесплатного спорта»

Акция проводится при поддержке пражских властей — в ней участвует множество стадионов, спортивных залов и площадок, спортивных клубов и т.д. Жители и гости Праги смогут бесплатно позаниматься своими любимыми видами спорта и физической активности и попробовать новые. Традиционно наибольшей популярностью в ходе акции пользуются плавание, катание на коньках, скалолазание, теннис, флорбол, софтбол и сквош.

Полный список мест, где можно бесплатно позаниматься спортом в праздничные дни, их расписание и предложения представлены на сайте.

Многие спортивные объекты могут принять только ограниченное число посетителей, поэтому места в них необходимо бронировать по телефону или онлайн. Объекты оставляют за собой право брать плату за дополнительные услуги, например прокат спортивного инвентаря.

Источник: prahasportovni.eu 

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