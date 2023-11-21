Цены на ски-пассы в Чехии и Альпах: где лучше всего кататься на лыжах?

Однодневный ски-пасс по-прежнему остается самым ходовым и определяет цены на многодневные или краткосрочные туры. Цена ски-пасса связана с размером зоны катания, ее оснащенностью и репутацией, но, конечно, не отражает эти параметры линейно. На крупном альпийском курорте вы заплатите всего в два раза больше, чем на маленьком курорте с в 10 раз меньшим количеством трасс.



Аналогично и с абонементами на полдня или по часам. Если они предлагаются, то их цена обычно отличается от стоимости абонемента на целый в меньшей степени, чем можно было бы предположить. Тем не менее они популярны на внутренних курортах, куда люди приезжают спонтанно, только на часть дня. С другой стороны, многодневные ски-пассы не намного выгоднее однодневных.



Чехия в этом году не подорожала, и на большинстве курортов катание стоит до 1 000 крон в день



Большинство чешских курортов не подорожало по сравнению с прошлым годом, когда цены значительно изменились. На десяти крупнейших курортах можно кататься на лыжах по цене около 1 000 крон в день, по крайней мере если покупать билеты в кассе на месте.



Покупая заранее, можно уложиться в тысячу крон даже на самом дорогом курорте Шпиндлерув Млын — отдельные даты вне основного сезона предлагаются в электронном магазине за 640 крон, то есть со скидкой более 60% по сравнению с «ужасающей» ценой в 1 690 крон, действующей в самые желанные дни при покупке в кассе курорта. Заметную экономию при покупке через интернет предлагают также Долни-Морава (до 40%) или SkiResort Черна-Гора — Пец (до 30%).



Дешевле всего кататься на небольших курортах с одной или двумя трассами. Например, в Потучках в Крушных горах, где предлагаются одни из самых низких цен в стране, полный день катания стоит 450 крон. В Монинце, одном из чешских курортов, расположенном за пределами гор, 4-часовой ски-пасс можно купить через интернет за 480 крон.



В Альпах новая норма — 1 500 крон в день



Прейскуранты альпийских горнолыжных курортов показывают, что в этом сезоне считается нормальной стоимость однодневного ски-пасса для взрослых в размере около 60 евро (в пересчете — 1 470 крон). По сравнению с ценами пятилетней давности это примерно на треть дороже. Инфляция в целом более выражена на курортах восточной и южной части Альп (Австрия, Италия), чем в западных Альпах (Швейцария, Франция).



Даже в Альпах «визуальное» повышение цен часто компенсируется скидками при покупке ски-пасса через интернет. Например, ледник Каунерталер стоит на 42% дороже, чем 5 лет назад (64 евро — 1 568 крон против 45 евро — 1 103 крон), но при этом в электронном магазине часто можно найти ски-пасс, предлагаемый за несколько дней до поездки, со скидкой 20-30%. Китцбюэль и Зёльден также предлагают скидки до 20% при ранней покупке, а зоны катания, связанные с брендом Ski amadé, — 15-процентную скидку.



В итальянском регионе Dolomiti Superski автоматическая скидка в размере 5% предоставляется при покупке билетов через интернет не менее чем за два дня до начала катания. Однако скидка часто зависит от даты и, соответственно, от ожидаемого количества посетителей. В регионе Кампильо, куда входят Фольгарида, Мариллева, Мадонна и Пинцоло, можно сэкономить до 20% на менее популярных датах сезона, что хотя бы частично компенсирует рост цен за последние пять лет.



Из-за высокого курса франка ски-пассы в Швейцарии самые дорогие при пересчете в кроны, при этом в номинальном выражении цены в последние годы выросли несильно. Самая высокая цена ски-пасса традиционно держится на элитном курорте Церматт, где 1 день стоит около 100 франков (примерно 2 536 крон) — однако цены динамичны и меняются в зависимости от дат.



Где кататься дешевле всего и где дороже всего



Менее чем за 50 евро (около 1 225 крон) можно кататься только на небольших, менее известных или менее оборудованных курортах — в Австрии, например, в Кёсене (49,5 евро — 1 213 крон), в Вайзее (46 евро — 1 127 крон) или в Каунерталь-Фендельс (45 евро — 1 103 кроны), а в Италии в Пейо (48 евро — 1 176 крон) или Монте-Бондоне (47,5 евро — 1 164 кроны).



Совершенно беспрецедентное явление представляют собой фурланские курорты Тарвизио, Селла-Невеа, Равасклетто, Пьянкавалло, Саппада или Форни-ди-Сопра, где дневной ски-пасс стоит 44 евро (1 078 крон), а для детей до 18 лет всего 10 евро (245 крон).



С другой стороны, самые высокие цены на дневной абонемент — на крупных, современных и элитных курортах: 80 евро (1 960 крон) за дневной абонемент в Селла-Ронда в Доломитовых Альпах или 75 евро (1 838 крон) в Арльберге или Зёльдене в Австрии. Однако и на небольших курортах иногда приходится платить более 60 евро (1 470 крон). Например, в Лиенце в Восточном Тироле установлена цена в 62 евро (1 519 крон) за 12 км трасс в районе Хохштайн и 25 км в районе Цеттерсфельд. Такую же цену можно заплатить в гораздо более крупном французском Альп-д’Юэзе (250 км трасс).



Семья из четырех человек в Альпах заплатит за недельный ски-пасс около 24 500 чешских крон.



За детей до 5–6 лет на большинстве альпийских горнолыжных курортов не платят или платят символически. В Италии принято, чтобы дети находились в сопровождении родителей или другого взрослого бесплатно до достижения ими 8-летнего возраста, а на некоторых ледниковых курортах Австрии — до 10-летнего возраста. В некоторых местах юные лыжники имеют право на детский билет только до 11 лет (обычно во Франции), в других — до 15 лет (чаще всего в Италии), а большинство австрийских курортов находятся между этими пределами.



В результате получается довольно запутанная смесь цен, из которой не всегда понятно, какие страны и какие курорты наиболее благоприятны для детей. В любом случае, семья с двумя детьми в возрасте около 10 лет, катающаяся на лыжах целую неделю (6 дней), чаще всего рассчитывает потратить около 1 000 евро (примерно 24 500 крон) только на ски-пассы.



Желательно также заранее выяснить, как на курорте установлены возрастные ограничения: в большинстве случаев важен не возраст ребенка, а год его рождения, в то время как в других местах существует фиксированная дата, которая является границей между возрастными категориями.



Сколько заплатит семья из 2 взрослых и 2 детей до 12 лет?







Дахштайн-Вест (Австрия): 967 евро (23 694 кроны)

Нассфельд (Австрия): 972 евро (23 816 крон)

Паганелла (Италия): 1 024 евро (25 090 крон)

Равасклетто (Италия): 542 евро (13 280 крон)

Валь-Гардена (Италия): 1 276 евро (31 264 кроны)

Циллерталь (Австрия): 1 011 евро (24 771 крона)

* Цены указаны за шестидневный ски-пасс для семьи на выбранных курортах



Сколько заплатит семья из 2 взрослых и 2 детей до 16 лет







Дахштайн-Вест (Австрия): 1 155 евро (28 298 крон)

Нассфельд (Австрия): 1 134 евро (27 785 крон)

Паганелла (Италия): 1 204 евро (29 500 крон)

Равасклетто (Италия): 542 евро (13 282 кроны)

Валь-Гардена (Италия): 1 500 евро (36 757 крон)

Циллерталь (Австрия): 1 255 евро (30 757 крон)

* Цены указаны за шестидневный ски-пасс для семьи на выбранных курортах