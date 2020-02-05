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После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем

После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем

Марина Коханкова 189 0
После марафона у 70% спортсменов-любителей, участвовавших в исследовании Пражского института клинической и экспериментальной медицины (IKEM), обнаружились нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем

По словам врачей, результаты исследований, проведенных в прошлом году во время пражского марафона, показали, что спортсмены-любители часто бегут плохо подготовленными, не знают реального состояния своего здоровья и могут нанести серьезный вред организму. К наиболее частым негативным последствиям марафона относится обезвоживание, кроме того, возникают опасные синдромы перегрева или нарушения в работе сердца и почек. До 80% имеют различные проблемы с пищеварением.

«Эти эффекты обычно временные, постепенно показатели возвращаются к норме», — пояснила Эва Киеслихова, руководитель отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии IKEM. Причина таких последствий — неправильная оценка спортсменом интенсивности бега спортсменом и недостаточная подготовленность.

О нарушении работы сердца во время марафона, по словам врачей из IKEM, сигнализируют клеточные белки, называемые тропонинами. Марк Протушаиз отдела анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии IKEM, автор исследования, отмечает, что почти у всех бегунов эти значения вышли за пределы нормального диапазона после завершения марафона, а днем ​​позже вернулось к нормальным значениям.

97 бегунов прошли тестирование в IKEM в мае перед марафоном, сразу после финиша и на второй день. Оказалось, что даже активные спортсмены, которые готовились к марафону и тренировались по несколько раз в неделю, после забега тоже «болеют».

«За последние годы в клинику поступили несколько бегунов-любителей в критическом состоянии с синдромом перегрева, расстройством сознания, судорогами и серьезными повреждениями органов», — сказал Киеслихова. Двоим мужчинам, включая 16-летнего молодого человека, пришлось пересадить печень. Еще двое пациентов скончались.

Большая часть врачей, участвующих в проекте, сами являются бегунами, включая главу кардиоцентра IKEM Яна Пирка. По его словам, у медиков нет цели препятствовать бегу. «Бегун должен стоять на стартовой отметке марафона, только если у него раньше не было острых заболеваний. Марафон не для всех, и никто не должен стремиться закончить его любой ценой», — добавил Пирк.

Популярность организованных пробегов увеличивается с каждым годом. В майском марафоне в Праге ежегодно участвуют более 10 тысяч человек. Согласно прошлогоднему опросу, около 40% чехов бегают хотя бы раз в неделю.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
спорт марафон Прага врачи Болезни
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