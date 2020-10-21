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Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

Александра Кириченко 198 0
Лондонский клуб включил завершившего карьеру чешского вратаря Петра Чеха в заявку на сезон Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте «Челси».
Фото: Filip Jandourek/Radio.cz
Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

В команде объяснили, что 38-летний голкипер, работающий техническим советником синих, занял позицию футболиста без контракта. Его внесение в заявку обусловлено возможными негативными последствиями пандемии коронавируса. Помимо Чеха, на сезон заявлены еще трое вратарей

Чех завершил карьеру футболиста летом 2019 года. За «Челси» он выступал с 2004 по 2015 год. Вместе с синими вратарь по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В нынешнем сезоне «Челси» имеет восемь очков после пяти туров и располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Источник: lenta.ru 

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Темы
футбол коронавирус
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