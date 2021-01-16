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Горнолыжные курорты Чехии готовятся к наплыву посетителей в выходные дни

Горнолыжные курорты Чехии готовятся к наплыву посетителей в выходные дни

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Горнолыжные курорты Чехии официально не работают, но туда выезжают сотни людей — с санками вместо лыж. Из-за сильного снегопада в выходные ожидается большой поток посетителей. Руководство горнолыжных курортов приготовило отдельные склоны для катания на санках.
Горнолыжные курорты Чехии готовятся к наплыву посетителей в выходные дни

Курорт в Рокитнице-над-Йизерой подготовил модифицированную трассу для тобогана протяженностью почти 1,5 км. Кататься на лыжах нельзя, но можно кататься на санках, поэтому курорты подстроились под ограничения, чтобы хоть что-то предложить людям.

 

«Конечно, соблюдаются все действующие правила гигиены», - сказал директор горнолыжного комплекса Вит Пражак.

 

На Ештеде в Либереце есть почти двухкилометровая естественная трасса, но она находится за пределами зоны катания.

 

Руководство горнолыжного курорта Разула (Razula) в Бескидах решило ограничить количество посетителей. Уже на этих выходных курорт будет взимать плату за парковку в этом районе.

 

«Число посетителей центра продолжает расти, а вместе с ним и количество мусора, на уборку и вывоз которого мы тратим много средств. Поэтому с этих выходных мы будем взимать плату за парковку на горнолыжном склоне Разула и в отеле «Галик». Символическая сумма в 50 крон за стоянку автомобилей в течение всего дня и 400 крон за автодом поможет нам покрыть расходы на поддержание порядка и уборку снега на стоянках», — сообщил журналистам директор горнолыжного курорта Томаш Блабла.

Бедржихов в Йизерских горах готовится предотвратить коллапс движения, который возник на зимнем курорте в прошлые выходные. Местные пожарные помогут управлять движением на перекрестках.

 

В поселке 4 парковки и более 500 парковочных мест, дополнительные парковочные места предлагают местные пансионаты и отели, закрытые из-за мер по борьбе с коронавирусом. На прошлых выходных этого было недостаточно. Отдыхающие долго искали места для стоянок и создавали проблемы на дорогах.

 

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
лыжи Горнолыжные курорты Чехия Либерец
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